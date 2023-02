Desde su estreno el 15 de enero, ‘The Last of Us’ no ha parado de acumular seguidores. Esta emocionante historia está basada en el popular videojuego de la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. Pronto tendrá su versión para PC.

Pedro Pascal y Bella Ramsey dan vida a los protagonistas ‘Joel’ y ‘Ellie' de la aclamada serie en la que intentan sobrevivir a un apocalipsis zombi provocado por un hongo llamado Cordyceps. Esta fiel adaptación tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida.



Pascal se ha convertido en uno de los actores más cotizados del momento en Hollywood tras el éxito de 'The Mandalorian', en Disney+. Ramsey ha continuado su aparición en series como 'La materia oscura', 'Holmes and Watson', 'Judy' y 'Becoming Elizabeth'.

Así se ve la aclamada seria inspirada en el videojuego de Naughty Dog. Foto: HBO Max

La historia cuenta la historia de ‘Joel’, un sobreviviente que es contratado para sacar de contrabando a ‘Ellie’, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, rápidamente se convierte en un viaje cruel y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.



La crítica está satisfecha con la adaptación de Craig Mazin, creador de ‘Chernobyl’. El guionista y productor del proyecto, junto al guionista y director creativo Neil Druckmann del videojuego de Naughty Dog, han convencido tanto a los jugadores como a la crítica y el público por su fidelidad a los detalles y títulos de la franquicia.



¿Dónde y cómo ver el último capítulo de ‘The Last of Us’?

Se acerca el final de la primera temporada, que cuenta con 9 capítulos, y los fanáticos de la serie están ansiosos por conocer el final de esta emocionante historia. El último de la serie estará disponible el 12 de marzo a las 9 p. m. en HBO y en HBO Max, la plataforma de streaming de la cadena de televisión.



Después del abrumador recibimiento de la primera entrega, Neil Druckmann confirmó la producción de la segunda temporada.



"¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo en la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!", escribió el también guionista y programador de videojuegos, luego de que HBO confirmase la renovación a través de un comunicado.

