El domingo 12 de marzo se emitió el noveno y último capítulo de la primera parte de 'The Last of Us'. No obstante, los seguidores que ha acumulado la serie quedan con la tranquilidad de que habrá segunda temporada.



(Lea también: Las mejores películas de Brendan Fraser, ganador del Óscar por 'The Whale')

La serie de HBO Max, inspirada en el videojuego con el mismo nombre, ha despertado el interés de muchas personas que incluso no habían tenido ningún acercamiento con el juego. Según Variety, el noveno episodio llegó a los 8,2 millones de espectadores, "alcanzando el nivel más alto de la serie a pesar de la competencia de los Oscar".



La popularidad de 'The Last of Us' ha ratificado la noticia que se dio a conocer el 27 de enero sobre su segunda entrega.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

La historia gira en torno a un contrabandista llamado Joel (Pedro Pascal) que escolta a una niña de 14 años, Ellie (Bella Ramsey), en un Estados Unidos apocalíptico, donde luchan codo a codo en contra de zombies y de seres humanos que no tienen las mejores intenciones.



En la línea de tiempo, la segunda parte parte ocurre cinco o seis años después de lo conocido en la primera temporada, razón por la que se especulaba que Bella Ramsay no haría parte de la nueva temporada debido a que su personaje debía transformarse físicamente por temas propios que trae la edad.



Pero las dudas se disiparon cuando en el pódcast 'Happy sad confused', Ramsay aseguró que estaba expectante por la incorporación de un nuevo personaje en la segunda temporada: "Estoy muy emocionada, para ser honesta, por la historia de Ellie y Dina. Vi un montaje de ambas, alguien hizo un trabajo fenomenal, no sé cómo lo hacen, como una edición asombrosa solo de la historia de amor de Ellie y Dina en el juego. Así que estoy emocionada de interpretar eso”.

Por otra parte, Craig Mazin, quien es uno de los creadores de la serie, le reveló al sitio Collider que no irían más allá de lo que se relata en el juego y que no intentarían “contar ninguna historia más allá de la adaptación del videojuego”.



Según Infobae, se espera que la segunda temporada comience a grabarse este año y se estima que estará disponible para audiencia a finales de 2024.





María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias