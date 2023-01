Sin duda alguna, una de las series que están mandando la parada en este momento en las plataformas de streaming es 'The Last of Us', de HBO Max, que apenas con tres semanas al aire ha cautivado a miles de espectadores alrededor del mundo.

Basada en el videojuego homónimo de género posapocalíptico, o distópico, desarrollado por Naughty Dog y Sony Computer Entertainment; sigue la historia de 'Joel' y 'Ellie', un hombre atormentado por los recuerdos dolorosos de su pasado y una niña que nació en un mundo en el que la humanidad fue infectada por un hongo mutado del género Cordyceps que convierte a los seres humanos en caníbales.



Ambos deben sobrevivir a un largo viaje por Estados Unidos y, al mismo tiempo, sobrellevar el fin de la civilización por medio de su compañía.

Precisamente, este domingo 29 de enero se liberó el episodio tres, en el que en su recorrido por el país llegan a casa de 'Bill' y 'Frank', una pareja que 'Joel' y 'Tess' conocieron más o menos 16 años atrás.



En este episodio, la serie dejó de lado el terror y presentó la historia de amor de ambos hombres, quienes se encontraron en medio del caos de un mundo destruido y cuyo romance se robó el corazón de los espectadores en una hora y 15 minutos de capítulo.

Pero, originalmente, en el videojuego, la historia de 'Bill' no es contada a profundidad y 'Frank' es presentado como su "socio".

'Espero que los fans del juego vean cuánto amor le ponemos'

Al respecto, sus cocreadores Craig Mazin (famoso por la serie ‘Chernóbil’) y Neil Druckmann (copresidente de Naughty Dog) expresaron en entrevista con el portal de noticias especializado 'IGN' que cada uno de los cambios que han sido aplicados en la producción televisiva tiene el objetivo de sorprender a los seguidores del juego.

"Espero que los fans del juego vean cuánto amor le ponemos y también sientan lo que sentimos, que es que todavía está dentro del ADN de 'The last of us'. Es un universo paralelo, pero también es un universo compartido", señaló Druckmann.

Según él, a diferencia del juego, querían conocer a 'Frank' y fue Craig quien tuvo la idea de centrar el capítulo en su historia de amor, para finalizar conectándolo con la trama principal de 'Joel'. Druckmann se enamoró de esta historia.

Para él, es un esbozo de esperanza para 'Joel', quien ya la perdió por completo a raíz de la muerte de su hija y la pedida de sus seres queridos, como es el caso de 'Tess', a cuenta del apocalipsis: "Cuando llegamos a esta parte de la temporada, Craig mencionó un punto realmente interesante: hay muchos ejemplos de cosas que no salen bien para las personas y, a menudo, son reflexiones y advertencias para 'Joel' de 'aquí está lo que puedes perder'. Pero, ¿y si les mostramos lo que podrías soportar para ganar?".

También aseguró que las posibilidades con la serie son infinitas porque, a diferencia del con videojuego, los espectadores tiene la posibilidad de ver diferentes puntos de vista de la historia, ya que no están sujetos solo a la perspectiva de 'Ellie' y 'Joel': "Aquí, pudimos ver lo que sucedió con 'Bill' en el brote. Y luego, cómo fue conocer a 'Frank', enamorarse de él y envejecer con él, y luego el ciclo completo de amar y convivir con alguien y experimentar la pérdida, pero la pérdida está teñida de felicidad de haber vivido una vida plena y llena de amor".

'Creo que el final de 'Bill' y 'Frank' es un final feliz'

Por su parte, Mazin habló del final del capítulo, al que considera un final feliz para ambos personajes, que tuvieron una historia de amor inigualable en un mundo en el que es prácticamente imposible.

"Creo que tendemos a ver la muerte como un fracaso, particularmente cuando hablas de jugar un videojuego. Es literalmente un fracaso. Y para nuestra serie hasta ahora, ha habido algunos momentos brutales en los que 'Joel' ha fallado o al menos él percibe que ha fallado: le falló a su hija, le falló a 'Tess', y ciertamente siente ese peso tanto al principio como al final de este episodio".

Para él, el hecho de que 'Bill' le deje una carta póstuma a 'Joel' recordándole que tiene el propósito de proteger es una clara instrucción de que haga lo correcto, cuide de 'Ellie' y empiece de nuevo tras haber perdido a 'Tess', su compañera de vida durante los últimos años.

