La increíble conexión entre 'The Last of Us' y la serie 'Succession'

Hay mucha expectativa por la historia que traerá la segunda temporada de la serie The Last of Us, una de las más exitosas de HBO. No es para menos, ya que la adaptación en serie del famoso videojuego se convirtió en el ejemplo más sólido de que se puede adaptar una trama del universo de las consolas y no fracasar.

La increíble representación de un mundo devastado por una pandemia causada por un virus cordyceps y la química y carisma de 'Joel' y 'Ellie', interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey y que tienen la misión de encontrar una cura, realmente llamó la atención de millones tanto en TV como en streaming.

Por eso, ahora los fanáticos esperan un regreso brutal para la segunda temporada (que aún los tiene en ascuas por la fecha de estreno). Lo que si se ha ido revelando es el equipo de nuevos actores y actrices que estarán en el segundo ciclo de esta trama apocalíptica.



Una de las primeras que se reveló fue Kaitlyn Dever, recordada por la película 'An American Girl: Chrissa Stands Strong', así como en las series 'Justified', 'Last Man Standing y 'Short Term 12'.

Al igual que Isabela Yolanda Moner, más conocida como Isabela Merced, actriz y cantante de origen peruano-estadounidense, nacida en Cleveland, Ohio, el 10 de julio de 2001. Fue parte de 'Transformers: El Último Caballero' y de 'Madame Web'. Con ella también estará en The Last of Us Christopher Young Kim, que se presenta en el ámbito profesional como Young Mazino, ahora famoso por su interpretación de Paul Cho en la serie 'Beef' de Netflix.



Pero que lo realmente llama la atención es que estará una pieza clave de la serie Succession, la producción que se ha ganado los principales premios entre 2023 y 2024 y que hacia una intensa radiografía del poder. La nueva conexión entre The Last of Us y esta producción (también de HBO) se evidencia con la participación de Mark Mylod.

Según adelantó Deadline, Mylod será uno de los cinco nuevos directores que tendrá la serie, junto a Stephen Williams (Watchmen), Nina López-Corrado (Perry Mason), Kate Herron (Loki). Mylod fue productor ejecutivo de Succession y también dirigió capitulos de Game of Thrones.