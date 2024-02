The Irrational: la locura de un psicólogo que resuelve crímenes; habla Jesse L. Martin

En la serie Castle, un escritor de novelas policíacas terminaba convirtiéndose en un investigador de crímenes. Mientras que en Morgana una empleada de aseo con un coeficiente intelectual superior daba un giro como detective; así como en Psych, en la que un hombre que está obsesionado con los detalles se convierte en el psíquico de cabecera para la policía.



Ejemplos que conectan muy bien con la más reciente producción policíaca televisiva, The Irrational, que cuenta las aventuras de Alec Mercer, un profesor de psicología dedicado al análisis del comportamiento público que termina siendo parte de las investigaciones más complejas de un equipo del FBI.



Las comparaciones con la saga de C.S.I. o Psych son inminentes, pero en esta producción, protagonizada por Jesse L. Martin (recordado por series como Supergirl o Smash) y que se puede ver los jueves por Universal TV, a las 9:50 p. m., interpreta a un personaje que es capaz de tener unos grises en su vida que le dan un poco más de misterio a la narrativa. Enfrenta traumas, pérdidas y ahora tiene el trabajo de mostrar que a veces el trabajo de las autoridades es irracional y se necesita a un hombre como él para encontrar lo que los otros han dejado pasar.



La batalla con su pasado, que es otro elemento que él trata de desenmarañar, suma a los casos que se resuelven en cada episodio. No solo importa el crimen, ahora se quiere saber qué le pasa a Mercer. El propio Jesse L. Martin, que conversó con EL TIEMPO, reconoció que adora que se trate de un investigador inusual y eso en sí representaba un reto interesante en la serie, que está inspirada en el libro Predictably Irrational, un best seller de profesor en comportamiento económico Dan Ariely.

¿Cómo puede definir el equilibrio entre el carisma natural del personaje y el reto de no parecer del todo otro científico o una especie de detective?

Es una buena pregunta; bueno, en realidad esa es la mejor parte del papel, tengo la oportunidad de ser lo más parecido posible a un ser humano real que sea accesible y que pueda acercarse a los demás. Así que es una gran diferencia con todos los demás papeles que he interpretado, en los que era detective y no tenía realmente la oportunidad de serlo. Esa gama de comportamientos y emociones en esta serie definitivamente es parte de mi trabajo, tengo que encajar con los demás.



También es interesante lidiar con un antagonista que no es fácil de predecir...

Sí, de repente tengo que esforzarme más en mi trabajo, no todo el mundo va a ser fácil de leer. Puedo ser un experto en el comportamiento, pero la mejor parte es que cada día voy a conocer a alguien que es un reto.

Y más ahora, cuando todo el comportamiento humano está mediado por la tecnología o las redes sociales.

No, en realidad revela más comportamiento, no es solo el comportamiento físico, es el comportamiento en todos los sentidos, es el comportamiento en cómo te relacionas con las redes sociales, cómo te presentas al mundo. Así que tiene que mirar todas esas cosas; creo que él prefiere el comportamiento uno a uno, pero definitivamente tiene que mirar todas las formas en que la gente se comporta.

Imagino que tuvo que aprender todo un lenguaje especial, más técnico o más relacionado con la psicología...

Exacto. Esto es nuevo para mí como actor y como persona, así que son cosas que estoy aprendiendo casi en el mismo ciclo en el que tú estarías aprendiendo como audiencia. Recibo los guiones y me encuentro con estos términos y estas formas científicas de pensar y las aprendo sobre la marcha.



¿Con esta experiencia qué le intriga de la naturaleza humana?

Creo que ese es el tipo de cosas que también son intrigantes para todo el mundo y es el hecho de que cuando comienzas a poner atención a un fenómeno empiezas a ver cosas que siempre has sabido toda tu vida, puede que no conozcas los términos científicos para ellas, pero siempre has observado ese tipo de comportamiento y te lo has preguntado muchas veces: ¿por qué hacen esto?, ¿por qué hago aquello?

¿Cómo define The Irrational?

No creo que sea una serie de detectives, creo que es más un programa de misterio y a veces los misterios implican crímenes, a veces, algunos misterios solo implican comportamientos sociópatas, pero también incluye un ambiente universitario donde todo es didáctico, se trata de aprender.

Revelemos un misterio... ¿Habrá una segunda temporada?

Sí, la tendremos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

