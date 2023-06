The Weeknd ha hecho de todo: se ha peleado con la gente de los Premios Grammy y los ha llamado ladrones; hizo un cambio extremo en su rostro como parte de una transformación como artista, hace conciertos vestido de color rojo para aterrar a los amantes de las teorías de conspiración que lo vinculan con el satanismo y otros grupos con supuestos poderes oscuros; se le atribuyó una canción con Drake que se hizo viral y en realidad fue creada por otra persona con una inteligencia artificial: Heart of My Sleeve, la cual odia y no apoya.

A eso se suma que ya se reconoce como el músico más popular del planeta, con solo 33 años y un promedio mensual de 111,4 millones de seguidores en Spotify y ser el primer artista en alcanzar 100 millones de oyentes mensuales en esa plataforma. ¿Qué le faltaba hacer para seguir arrasando y causar polémica? Crear una serie.

Hace poco, en el Festival de Cine de Cannes, se presentó The Idol, la producción firmada por The Weeknd y dirigida por Sam Levinson. Los dos primeros episodios causaron un poco de estupor entre los asistentes a la gala de estreno en la ciudad francesa, pero al final aplaudieron con emoción la propuesta.



No era para menos, tenía al artista que desde hacía rato había prometido escribir algo para mostrar lo que esconde la industria musical y también a un director que ha hecho historia al crear la serie Euphoria, un retrato crudo de la adolescencia en el que hay drama, amistad, drogas y mucho sexo.

The Weeknd es un personaje sombrío en esta ficción televisiva. Foto: HBO Max

Algo que se repite en The Idol. La trama sigue a Jocelyn, una estrella pop (interpretada por Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp) que trata de encontrar el equilibrio y recomponer su carrera tras sufrir la muerte de su madre.



En sus ir#es y venires con la fama y el dolor queda prendada por la hipnótica presencia de Tedros (The Weeknd), al que conoce en un club. La conexión es casi inmediata y el hombre le promete un giro radical en su vida, aunque le advierte que pasará por excesos, violencia y un nivel de experimentación en todos los sentidos. Tedros, además, es el líder de una especie de culto religioso que opera en Los Ángeles.



La trama opera bajo la idea de que la audiencia sea testigo de una transición de Jocelyn, pasando por un lavado de cerebro y un control tan intenso y tóxico que podría llevar a la joven a la autodestrucción. “No eres un ser humano, eres una estrella”, le dice Tedros en una escena de esta producción que se estrena el domingo 4 de junio en HBO (a las 8 p. m.) y en HBO Max.



Pareciera que la idea de The Weeknd es hacer una crítica a una industria que exprime y no tiene corazón con quienes buscan llegar a la cima, también podría ser una burla extrema a los cánones en los que se mueve el mundo de la música.



Hasta se podría especular que se trata de un reflejo de cosas de las que él ha sido testigo desde que comenzó su carrera, cuando llegaba con sus demos a las casas disqueras en busca de una oportunidad y se llamaba Abel Makkonen Tesfaye.

The Weeknd ha recibido críticas mixtas por la producción. Foto: HBO Max

De seguro hay un poco de todo eso, pero lo que sí queda claro es que The Idol es indolente en su descripción de ese recorrido a la fama y no se mide al reflejar que el pop es un infierno y que sus estrellas son explotadas con la excusa de descubrir su máximo potencial.

En cortes rápidos de sus adelantos se ve a Jocelyn mutando como una bestia salvaje y perdiendo cada vez más la ruta hacia la luz.

Alma polémica

Aunque es considerada la gran apuesta de HBO, la serie enfrenta la polémica como parte de su naturaleza.



El año pasado, la directora Amy Seimetz se fue de la producción de la serie tras peleas con el propio The Weeknd acerca del tono de la historia. Ella luchaba por contar la experiencia sexual y emocional de una chica famosa, pero el jefe y creador de la serie quería algo más extremo y amplio.



El cantante recibió una ovación en Cannes. Foto: HBO Max

Además, los cinco minutos de aplausos de ovación en el Festival de Cannes han contrastado con críticas muy fuertes a la serie. "The Idol muestra destellos de potencial cuando deja de esforzarse tanto por ser impactante”, dijo Lovia Gyarke en The Hollywood Reporter, mientras que Damon Wise, de Deadline, reconoce que “Lily-Rose Depp está entonada de una manera fascinante con, por decirlo suavemente, una interpretación muy sexualizada”. Pero mientras los comentarios tratan de definir este thriller erótico con extraños elementos sobrenaturales y fiestas sin control, posiblemente los fanáticos de The Weeknd no se queden con las ganas de ver si Tedros es un ángel salvador o un vil demonio.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

