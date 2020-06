'The Great' es la serie que no da clases de historia, pero divierte

En la película 'La favorita', de 2018, el guionista y productor Tony McNamara apostó por hacer un poco de ironía al contar la historia de la reina Anna, que tuvo el poder a mediados del siglo XVIII, en plena guerra entre Inglaterra y Francia y lidiando con quebrantos de salud.

McNamara escribió unos pasajes cargados de humor muy tenso y cierta caricatura cruel, apoyado con la mirada del realizador griego Yorgos Lanthimos. Eso llevó a la producción a tener diez nominaciones al Óscar y a ganar la estatuilla en la categoría de mejor actriz, para Olivia Colman.



Ahora quiso replicar, de alguna manera, la fórmula con la serie 'The Great', tomando la vida de Catalina la Grande (Catalina II de Rusia), que fue emperatriz durante 34 años.

Pero, en honor a la verdad y como lo dio a conocer McNamara en una entrevista para el medio especializado Deadline, realmente los primeros esbozos de 'The Great' fueron la inspiración para lo que sería 'La favorita'.



Según contó, la guionista Deborah Davis hizo un borrador muy dramático, pero a Lanthimos le llamó más la atención lo que leyó en 'The Great' y decidió cambiar el tono del proyecto.



Tras el éxito, McNamara decidió trabajar con más ahínco el objetivo de llevar a la pantalla su historia de una reina joven y nada convencional.



En un principio pensó que The Great sería una película, pero terminó en una producción televisiva que ya está disponible en la plataforma de StarzPlay. “Fue una pieza de época que era irreverente y tenía un tono muy cómico y finalmente trágico”, agregó McNamara en la misma entrevista con Deadline, remarcando que había un aire contemporáneo en la vida de una emperatriz que, en la serie, se ve más humana, sarcástica y poderosa.



Para el papel de Catalina escogieron a Elle Fanning, recordada por películas como 'Maléfica', 'Un día de lluvia en Nueva York', 'The Neon Demon' y 'Teen Spirit', en las que esa fragilidad natural que parecía revelar frente a la pantalla iba cambiando intensamente de acuerdo con las exigencias de la historia.



Pero en el caso de 'The Great', la actriz expone un estilo mucho más suelto y sólido desde el principio. Es una mujer poderosa que se burla de su condición y de quienes la rodean. Aprovecha su suerte, pero, como se diría coloquialmente, no se cree el cuento y es revolucionaria para su época.



“Cuando escribí 'The Great' quería pensar en los personajes como seres contemporáneos, que se levantan en la mañana como todo el mundo y que tienen que afrontar dilemas tan vitales como nuestros dilemas de hoy. Nunca quise sentir que estaba viendo algo que sucedió hace mucho tiempo. Realmente me gusta que puede ser tan intenso como lo es para nosotros hoy”, explicó el guionista.

Claro, la diferencia es que Catalina tiene un palacio y debe lidiar con intrigas y el apetito de poder de muchos.

Fanning es ingenua, pero poco a poco va entendiendo el juego del poder y la manipulación. Foto: StarzPlay

'The Great' no está hecha para puristas de la historia; de hecho, por momentos se le notan el caos y la necesidad de recalcar que lo que busca es ser irreverente, pero en realidad se trata de una apuesta de fácil digestión y de chistes muy finos dentro de una estética muy cuidada y una actuación muy interesante de Elle Fanning.



“Definitivamente fue un desafío emocionante. Tantas partes de su vida en esta mujer que son extraordinarias y merecen ser contadas”, dijo Fanning en una entrevista con la revista Marie Claire.



“Creo que tiene un arco increíble, en el cual aprende mucho sobre sí misma, creciendo a lo largo de la serie, y realmente logra convertirse en esta verdadera mujer empoderada”, explicó la protagonista.



Para ella, se trata de una comedia inteligente alrededor del drama del poder y, a la vez, una oportunidad para acentuar su lado cómico y emocionalmente contradictorio como intérprete.



“Mi personaje es en principio ingenuo, extremadamente romántico y optimista. Cuando llega a Rusia, la realidad la golpea y le muestra un mundo patas arriba (...). Termina casada con un rey idiota al que tiene que matar, pero lo que amo es que es un personaje con una pasión por el cambio”, dijo la actriz en Backstage.com, reconociendo que no es una clase de historia, pero sí una experiencia que no pasa inadvertida.



