La historia de amor de Michelle Carter y Conrad Roy III se resumía en un pesado documento de 314 páginas que transcribía miles de mensajes de texto desde sus teléfonos celulares. Se conocieron en el 2012 y desarrollaron una relación a través de esos dispositivos que luego se afianzó cuando se vieron en persona un par de veces. Sin embargo, Roy III era un chico depresivo, con problemas de salud y una autoestima baja. Sus mensajes de amor y la descripción de su rutina pronto dieron paso a conversaciones en las que Roy le contaba que quería morir.

Las páginas de esas interacciones dejaron ver a una Michelle que parecía incitarlo a que se quitara la vida. “Debes hacerlo, Conrad” fue solo una de las frases más impactantes del resumen escrito, que terminó en una mesa de un tribunal en la que la novia ocupó la silla de los acusados en 2017 y encaró un juicio y fue condenada por homicidio involuntario. Roy terminó quitándose la vida en 2014 (inhalando monóxido de carbono dentro de su camioneta Ford F-150 Negra), y un año después Michelle Carter fue llevada por las autoridades como sospechosa del delito.



Puede leer: 'Creo que no volverán a llamarme' dice Chris Hemsworth de su personaje de Thor

Los medios de comunicación pintaron esta situación de una manera unidimensional: ella era la viuda negra, una joven manipuladora, y él era la víctima, pero no llegamos a saber más de ambos. FACEBOOK

TWITTER

La idea de incitar a un suicidio por medio de mensajes de texto se convirtió en la comidilla de los medios de comunicación y en debate en algunos círculos de abogados. No era solo un caso de amor que terminaba mal, ligaba temáticas relacionadas con conflictos psicológicos, adolescentes y hasta los peligros de la tecnología. En el 2019 HBO estrenó el documental Te amo, ahora muere: The Commonwealth versus Michelle Carter, que mostraba los detalles del caso, el juicio y los conflictos de la joven pareja involucrada.

En esa producción se contaban momentos como en el que ella habría insistido para que él no se arrepintiera de acabar con su vida en un momento en que el joven estaba indeciso y decidió salir del auto. Fue de nuevo un tema de conversación y la semilla para convertirlo en una serie.

Facebook Twitter Linkedin

En The Girl from Plainville la actriz consigue un gran parecido físico con el personaje que vivió la experiencia en la vida real. Foto: Starzplay

La actriz Elle Fanning tenía 19 años cuando escuchó acerca del caso. Como a la mayoría de los estadounidenses, la estrella que en 2017 brilló con películas como How to Talk to Girls at Parties y se arriesgó a convertirse en la escritora de Frankenstein, Mary Shelley, en un filme homónimo, quedó impactada. Y ahora tuvo el tiempo y la capacidad de conocer otros detalles del caso, al asumir el papel de la condenada en The Girl of the Plainville, inspirada en un artículo acerca del caso que se publicó en la revista Esquire con una narrativa que pretende explorar otros terrenos dentro de la historia de Carter y Roy.

La serie, que se estrena este domingo en la plataforma de streaming Starzplay, revive la historia de amor y los conflictos emocionales que llevaron a la tragedia. Fanning, que recientemente deslumbró en su papel de Catalina II de Rusia en la serie The Great, da un salto interesante de una historia de una reina casi punk, pero de 1792, a una adolescente contemporánea.



Otro tema: Harry Potter 25 años: ¿Ocaso de J.K. Rowling, ídolo que hechizó a millones?

La cámara se enfoca en el rostro casi inexpresivo y se queda unos segundos en los ojos azules de la protagonista, que parecen querer saltar de sus órbitas. Entre el desespero y una posible desconexión emocional ante los eventos, la Michelle Carter de la ficción parece tener más matices que simplemente ser la mala de la historia. “Los medios de comunicación pintaron esta situación de una manera unidimensional: ella era la viuda negra, una joven manipuladora, y él era la víctima, pero no llegamos a saber más de ambos, conocer un poco más su historia. Cuando me llamaron para hacerlo y ser productora ejecutiva, al principio lo dudé, pero me decidí a hacerlo porque sentí que podíamos contar esta historia de una manera imparcial y tocando un tema muy relevante: la tecnología y la falsa intimidad que se crea para todos”, aseguró Elle Fanning en una entrevista con la revista Variety.

Realmente, The Girl of the Plainville se alimenta de la tensión del caso, del increíble trabajo de maquillaje para convertir a la actriz casi en un clon de la verdadera protagonista de la historia, pero la serie no se queda atrapada en la batalla legal o en los datos escabrosos que quedaron registrados en las pantallas del teléfono. Intenta darle un contexto a la fragilidad emocional (y mental) de los protagonistas, y es visual y narrativamente más creativa dentro de ese subgénero de casos verdaderos llevados a la ficción. Hay una intención de humanizar a los personajes, dentro de un contexto en el que casi nadie interactúa cara a cara, sino que desarrolla sus interacciones sociales a través de una pantalla que no es capaz de interpretar o revelar el dolor, la angustia o el desequilibrio emocional.



Más información: Netflix anuncia 'spin off' de 'Stranger Things' y una obra teatral

Elle Fanning no tuvo ningún contacto para el desarrollo de su personaje, la actriz pensó que no era apropiado y decidió construirlo a partir de un trabajo propio, teniendo en cuenta elementos que asimiló del documental y de otras fuentes. La joven fuera de la ficción cumplió una condena de un año de cárcel en el condado de Bristol (Massachusetts) y se encuentra en libertad condicional hasta el 1.º de agosto de este año, tiempo en el que no puede tener ningún tipo de beneficio con su caso.



CULTURA

@CulturaET