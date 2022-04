Kaley Cuoco está frente a varias cámaras tratando de no olvidar un gesto que identifica a su personaje real: una auxiliar de vuelo que está ganado la batalla contra el alcoholismo y que, tras un episodio traumático, tiene que lidiar con varios ‘yoes’. En la misma grabación tiene que interpretarse varias veces en sus conversaciones con ella misma. Su conciencia le habla en diferentes tonos en la delirante trama de la segunda temporada de The Flight Attendant.

Esta azafata no tiene nada que ver con Penny, el personaje que la hizo famosa en todo el mundo en The Big Bang Theory. Su nueva aventura podría considerarse como una capa que hace prácticamente borrosas las doce temporadas en la que interpretó a la chica sencilla y sexi en una comedia de nerds, física cuántica y amor incondicional por los cómics y Star Wars.

Era la chica sencilla y sexi de 'The Bog Bang Theory' (segunda de derecha a izquierda).

Cuoco pudo dar el salto a un nuevo proyecto y logró escapar de un personaje que se vislumbraba como una sombra difícil de soltar; quería ser una estrella con muchos brillos y desligarse de la base de fanáticos que cultivó con The Big Bang Theory.



Todo comenzó cuando tuvo en sus manos la novela The Flight Attendant, de Chris Bohjalia, que le ofreció una especie de mixtura entre la comedia y un thriller policíaco de alto vuelo. Y se entregó en cuerpo y alma a llevar esa historia a la televisión. Era un despropósito no contar las desventuras de Cassandra Bowden, una azafata que aparece en un hotel de Bangkok con un amante muerto y una resaca monumental.



Bowden calzaba perfecto para esa transición que soñaba como actriz y para demostrar que su aporte en la televisión no era para nada ser simplemente una chica sexi que le ofrecía un poco de sentido común a un grupo de amigos sabelotodos.

Kaley Cuoco es también productora de la serie.

Así que produjo y protagonizó la versión de The Flight Attendant para HBO Max como una chica común y corriente que tiene que resolver un asesinato, en el que ella es la principal sospechosa y tiene que quitarse de encima al fantasma de la víctima, que la sigue a todas partes.



Fue una propuesta atípica que caló por ser entretenida e imperfecta en algunos aspectos, aunque eso no significaba que estuviera mal.

De hecho, y sin arruinar con algún detalle la experiencia, The Flight Attendant piloteó muy bien esa amalgama de suspenso y comedia ligera, se ganó el derecho a una segunda temporada y obtuvo cinco nominaciones a los premios Emmy el año pasado.

Y estrena un nuevo ciclo en HBO Max, que plantea giros interesantes en las coordenadas de la serie –que no se pierden en su fórmula de intriga ligera– sobre todo en cuanto a las exigencias de interpretación para Kaley Cuoco.

La actriz reaparece con más confianza, y su personaje tiene ganas de experimentar y de ganar la batalla al alcoholismo y seguir explorando un concepto que fue clave en el inicio de la serie: el palacio mental, en el que ella recuerda y analiza pequeños detalles alojados en su memoria para solucionar algo que no entiende o resulta enigmático.



En la trama, colabora de manera más explícita con el FBI, trata de resolver otros misterios y lidia con una batalla psicológica y casi onírica al meterse en la piel de cinco versiones de sí misma.



“La idea del palacio mental era importante, pero no queríamos repetirnos y contar lo misma historia de nuevo, así que decidimos que era interesante mostrar otras personalidades de Cassandra. Pero cuando lo comenzamos a rodar pensé: ¡Qué demonios estoy haciendo!”, bromeó Kaley Cuoco en una charla con EL TIEMPO.



“Fue salvaje. Nunca había actuado de esta forma antes. En ocasiones estaba peleando conmigo misma y siento que eso hizo más grande la historia”, agregó.

“Tenía que controlar cada gesto, cada detalle corporal y todo fue tan planificado, en realidad era algo que no se parecía tanto a mi vida, pero lo logramos”.



La batalla de todas las Kaley fue un proceso que le sacó más de una cana al equipo de producción, ya que tuvieron que usar tecnología de captura de movimientos para lograr contrastes efectivos y hacer creíble ese encuentro de personalidades y una posible suplantación.

Cassandra Bowden es imperfecta pero destila mucho encanto.

Asimismo, contaron con parte del equipo que trabajó en la serie The Orphan Black, que se enfocaba en los riesgos que asume una mujer al tomar la identidad de otra.

Pero la segunda temporada de The Flight Attendant busca explorar la doble vida de su protagonista como agente secreto, que no olvida su trabajo como asistente de vuelo y que además está tratando de equilibrarse tras haber enterrado su adicción al alcohol y reencontrarse con su madre que, en este caso, es interpretada por Sharon Stone.



“Ella siempre ha estado conectada con la serie y viene para acentuar un viejo conflicto con su hija”, adelantó Cuoco. “Mi personaje quiere probar que está bien, pero sigue tomando malas decisiones y eso la pone en nuevos aprietos. Nunca aprende”, finaliza la protagonista. Ahí está la clave del éxito de la serie.

