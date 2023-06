Después de numerosos contratiempos —la mayoría ajenos al rodaje, como diferencias creativas y el covid-19, hasta los escándalos por problemas legales de Ezra Miller, el protagonista—, Warner Bros. Pictures anuncia el estreno de la película 'The Flash' el 15 de junio en Colombia.



Uno de los inconvenientes que retrasaron su llegada a las salas de cine fue el problema legal en el que se vio envuelto Miller, quien se declaró culpable en enero por allanamiento de morada. El actor acordó con la corte una sentencia suspendida de 89 a 90 días de cárcel. También fue multado con 692 dólares y puesto en libertad condicional por un año.



Debido a los escándalos, la revista estadounidense Variety confirmó que Miller no responderá preguntas a la prensa y solo irá a una premier en Los Ángeles, mañana 12 junio.



La cinta fue dirigida por Andrés Muschietti ('IT', 'Mama') y protagonizada por Ezra Miller ('Las ventajas de ser invisible', 'Animales fantásticos'), Michael Keaton ('Spider-Man: de regreso a casa', 'Batman') y Sasha Calle ('Final Stop'), quien tiene raíces colombianas.



Calle, nació en Boston, Massachusetts, pero habla español fluido con un acento paisa muy marcado. Cuando tenía 10 años, vivió en Colombia dos años junto a su madre, quien es de Medellín. Luego, volvió a Estados Unidos, allí empezó a consolidar su carrera como actriz y estudió una licenciatura en Bellas Artes, en la American Musical and Dramatic Academy. La actriz asegura que viene regularmente a Colombia, a Medellín, para visitar a su familia, aunque desde la pandemia por el covid-19 no ha regresado.



En septiembre de 2018, Calle se unió al elenco de la telenovela estadounidense de CBS 'The Young and the restless' para interpretar a la cocinera Lola Rosales. En 2020 recibió una nominación a los Daytime Emmy Awards en la categoría de Mejor Actriz Joven en una Serie Dramática por esa misma interpretación.



Luego, en febrero de 2021, Andrés Muschietti la eligió, entre más de 400 actrices que participaron en la audición, para su primer papel en el cine: la superheroína Supergirl en la película del universo extendido de DC, The Flash. Calle es la primera actriz latina y con ascendencia colombiana en interpretar al personaje y tener un rol protagónico en una película de superhéroes.



“¿Puedes volar?”, le preguntó Muschietti en una videollamada a la actriz antes de que le diera la noticia de que ella sería quien interpretaría a Supergirl. Enseguida, le respondió al director de la película: “¿me puedo emocionar?”, y le cuenta a un amigo que estaba junto a ella y que la había ayudado en la preparación de la audición: “¡Lo conseguí!”.



En la cinta 'The Flash', producido por DC Studios, Barry Allen —Flash— (Ezra Miller) utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar acontecimientos del pasado.



Barry desea salvar a su familia y en ese intento altera el futuro y queda atrapado en una realidad diferente, en la que el General Zod (Michael Shannon) ha regresado y amenaza con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir, a menos que Barry logre persuadir a un Batman (Michael Keaton), retirado, y rescate a una Kryptoniana (Sasha Calle), encarcelada.



El reparto de 'The Flash' también cuenta con Ron Livingston (Loudermilk, El conjuro), Maribel Verdú (Élite, Y tu mamá también), Kiersey Clemons (La liga de la justicia de Zack Snyder, Sweetheart) y Antje Traue (El rey de los cuervos, El hombre de acero).



En conversación con EL TIEMPO, la actriz Sasha Calle contó cómo fue la preparación del personaje de Supergirl y los desafíos que enfrentó tras ser escogida para el papel.



¿Cómo fue el proceso para la audición y ser elegida como Supergirl?

​

Mi manager me mandó una audición y solo decía ‘una película de Warner Brothers’, pero no sabía cuál era el personaje para el que estaba audicionando. Interpreté al personaje basándome en el guion. Era un personaje con una pistola, nada que ver. Dos semanas después, Andy me llamó y me dijo que me iban a hacer una última audición y solamente me dijo que tenía superpoderes, pero no me dijo cuáles específicamente. Cuatro días después me llamaron y me mostraron el disfraz. Fue muy emocionante, un momento muy lindo.



¿Qué ha significado para su carrera como actriz hacer parte de la última película de 'The Flash'?



No sé para mi carrera, pero para mí significó todo porque uno a veces tiene sueños tan grandes que nadie, ni uno mismo, se lo cree. Para mí ese momento fue como darme un abrazo y decirme: “Muy bien, Sasha, por creer en ti misma y seguir dándole”. En el año 2007 tenía como cuatro o cinco trabajos, como mesera o lo que saliera para poder comer. Y en ese momento cuando me dijeron que yo sería Supergirl, me sentí muy orgullosa, me di un abrazo y me dije “sí se puede”. Me di cuenta de que no importa lo que le digan a uno, los sueños no son imposibles.



¿Cómo fue la preparación para interpretar a Supergirl?



Tuve que practicar mucho. Durante siete meses por dos horas cada día me reunía con mis entrenadores de acción para poder volar y actuar adecuadamente en las escenas de acción, como las peleas. Y para personificar a Supergirl, yo me siento muy cercana a ella de muchas maneras, entonces no fue difícil.



¿Qué características ve de Supergirl en usted?



La esperanza, porque va en contra de lo que sea.



En Instagram y Twitter ha usado mucho la palabra ‘hope’. ¿Por qué precisamente esa palabra?



Los kryptonianos son gente de esperanza o más bien alienígenas de esperanza. Me siento tan cerca de Supergirl porque así he vivido mi vida: con esperanza y amor. Me veo en ella.



¿A qué desafíos se enfrentó al momento de interpretar a Supergirl?



Cuando uno no es una superheroína en la vida real, interpretar a una es de verdad una locura. Volar, por ejemplo, requiere de un esfuerzo corporal muy grande. Después de las grabaciones, me sentía muy cansada. Mientras estábamos rodando, todas las noches me tenía que quedar media hora en la bañera porque todo mi cuerpo me dolía. Recuerdo que mi hermanito me visitó y él era quien me acompañaba en esos momentos en los que me sentía realmente agotada. A pesar de los retos, volvería interpretar a Supergirl mil veces.



¿Qué representó para usted ser la primera mujer latina en interpretar un rol protagónico en una película de superhéroes?



Cuando yo estaba pequeña nunca había visto a una superheroína que se pareciera a mí. No me sentía representada, por lo que no creía que yo pudiera hacer lo mismo. Hasta ahora que me veo en la pantalla, me siento inspirada y es una locura para mí. Ojalá que la gente que se parezca a mí o que esté inspirada por lo que hago, se vea representada en una pantalla grande porque nosotros también merecemos estar ahí, en el centro. Espero que a la gente le guste y se sienta representada.

ANGIE RODRÍGUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO