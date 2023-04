Gran expectativa se ha generado entre los seguidores del célebre superhéroe Flash, cuya película se estrenará en junio próximo, luego de que se anunciara que habrá un nuevo tráiler de adelanto.

'The Flash', como se llama la cinta protagonizada por el polémico Ezra Miller, se estrenará el 16 de junio, según informa el portal culturaocio.com.



Sin embargo, habrá un tráiler antes del famoso corredor escarlata que se hará público este 25 de abril, según el portal mencionado. Hasta ahora, se conoce este tráiler:

Trailer The Flash Trailer The Flash Foto:

Esta película ha dado mucho de qué hablar. Recordemos que luego de que en enero de este año Ben Affleck anunciara que estaría muy pronto fuera su papel como Batman, luego confirmó que pronto saldría en lo que sería su última participación en este personaje.



Fue Affleck, quien protagonizó en el Universo Extendido DC a Batman, le dio vida al personaje en ‘Batman vs Superman’, ‘Justice League’ (2017), ‘Suicide Squad’ y ‘Zack Snyder’s Justice League’. Sin embargo, su papel interpretando a Batman llega a su final en la nueva entrega ‘The Flash’.



"Esas historias (de la Liga de la Justicia) se volvieron algo repetitivas y menos interesantes. Pero finalmente averigüé cómo interpretar a Batman y lo bordé en The Flash. Durante los cinco minutos en los que salgo, es genial", aseguro para el The Hollywood Reporter.