Queda menos de un mes para que las salas de cine proyecten la última versión de 'The flash' y la cultura popular conozca la trama a la que se verá enfrentado el héroe con supervelocidad.



El próximo 16 de junio, los amantes de este personaje conocerán por fin la historia que Stephen King, James Gunn, Tom Cruise y ahora Henry Cavill, ya conocen de sobra, luego de tener la primicia de ver la película antes que el resto del mundo.

Desde finales del 2022, cuando Cavill anunció su retiro como Supermán de la nueva versión del Universo Extendido de DC a cargo de los directores James Gunn y Peter Safran, no se había tenido noticias del británico que lo relacionaran con la compañía hasta hoy.



(Le puede interesar: La última versión 'The Flash', prohibida para menores por violencia y desnudez).



De hecho, de no ser por Sasha Calle la actriz que hace de Supergirl, una kryptoniana retenida en un mundo sin metahumanos en la cinta, los seguidores no se habrían enterado de que el ex hombre de acero le sigue los pasos al 'film' protagonizado por Ezra Miller.



En medio de la rueda de prensa para promocionar la película, la estadounidense afirmó que había hablado con Henry Cavill y Melissa Benoist, el rostro encargado de darle vida a la mujer de acero en la serie televisiva dentro del Arrowverso, para solicitarles un consejo sobre sus personajes.



Según el diario 'as', Calle confirmó que durante su charla el actor le confesó que había visto la película, y para sorpresa de muchos, ¡le encantó! Pues, luego de que se viera obligado a colgar su capa roja, algunos pensaban que el británico ya no tendría relación con DC Films.



(Siga leyendo: Stephen King ya vio 'The Flash' y tiene muy buenas impresiones de la película ),

AAAAA!!!! Le leyeron MI PREGUNTA a SASHA CALLE en la conferencia de prensa mundial de #TheFlash

.

Le pregunté si había hablado con algún Supermán o alguna Supergirl para algún consejo y HABLO CON HERNY CAVILL y MELISSA BENOIST!!! Herny YA VIO LA PELÍCULA y le encanto💣💣💣 pic.twitter.com/0G7ye75Bq6 — Damian Nakache - Hablemos De Cine (@HablemosdecineX) May 29, 2023

La película dirigida por Andrés Muschietti, conocido por llevar a la pantalla grande a 'It', la novela de Stephen King, espera reiniciar todo el mundo de DC, bajo la batuta de Gunn y Safran.



(Lea también:Viajes en el tiempo explicados por el director de 'The Flash' ante nuevo tráiler).



Sin duda, los elogios y los buenos comentarios que se han escuchado alrededor de 'The Flash', han elevado las expectativas de los seguidores desde su lanzamiento, ya que no solo anuncia un nuevo comienzo de este universo, sino también cuenta con la participación de Michael Keaton, el Batman de 1992 y Nicolas Cage que dará vida una variante del último hijo de Krypton.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias