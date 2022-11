"The Fabelmans", el drama autobiográfico inspirado en la niñez y juventud del director Steven Spielberg, llega a los cines de Nueva York y Los Ángeles (EE.UU.) este fin de semana postulándose como firme candidato a ser nominado por la Academia de Hollywood para los Óscar 2023.



La cinta retrata con nostalgia los primeros años de vida de Spielberg (Ohio, 1946), imprimiendo este sello incluso a los momentos más amargos de su adolescencia que marcaron el devenir de su obra artística.

Un repaso muy personal que arranca en el año 1952 y en el que no se obvian pasajes que condicionaron su vínculo con el arte, como la relación que mantuvo con su caótica familia, sus mudanzas a los estados de Arizona y California (EE.UU.) o los episodios de antisemitismo que sufrió durante su juventud.



Así, en "The Fabelmans" ("Los Fabelman", en español) se revela cómo el cine se convierte en la mejor forma que tiene el joven para domar sus miedos y cicatrizar heridas en un anticipo de la trayectoria que se empezó a labrar desde entonces el exitoso cineasta.



"The Fabelmans" está protagonizado por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, entre otros. Williams encarna a un personaje basado en la madre de Spielberg (Mitzi, en la película), mientras que Dano representa a su padre (Burt).



El papel del joven cineasta (Sammy) le corresponde a LaBelle. El propio Spielberg es responsable del guion junto al escritor estadounidense Tony Kusher, ganador de un premio Pulitzer en 1993 por su obra "Angels in America".



Spielberg y Kusher han colaborado en el pasado en filmes como "Munich" (2005), "Lincoln" (2012) y "West Side Story" (2021).



"The Fabelmans" ya se estrenó en el Festival Internacional de Toronto (TIFF) el pasado septiembre y, de hecho, se alzó con el Premio del Público en dicho certamen.



A pesar de que el TIFF es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, esa fue la primera vez que un largometraje de Spielberg fue proyectado en la muestra canadiense.



El Premio del Público en TIFF es un galardón con una reducida compensación económica, pero es codiciado porque en numerosas ocasiones ha servido como anticipo de las películas que tendrán éxito en los Óscar.



El año pasado, el premio fue a parar a la también autobiográfica "Belfast", que recibió siete nominaciones de la Academia de Hollywood tras su estreno en Toronto.



Los expertos de Hollywood se han prodigado en las últimas semanas con análisis sobre las grandes posibilidades que tiene "The Fabelmans" para formar parte de la terna de nominadas en la categoría de mejor película para la 95ª edición de los Óscar, que se celebrará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.



"The Fabelmans" tenía programado su estreno inicial en Nueva York y Los Ángeles el pasado 11 de noviembre, pero su proyección se retrasó y llegará salas de las dos ciudades más grandes de Estados Unidos este fin de semana.



Posteriormente, podrá verse en el resto del país. Entre otros filmes, "The Fabelmans" -de 151 minutos de duración- se enfrentará en taquilla a "The Son", un drama producido por Sony Pictures y protagonizado por figuras como Anthony Hopkins, Laura Dern o Hugh Jackman.



