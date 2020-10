'The Crown' se prepara para recibir a Lady Di y Margaret Thatcher

Las llegadas de la princesa Diana de Gales (Emma Corrin) y de Margaret Thatcher (Gillian Anderson) son los principales alicientes de la cuarta temporada de The Crown, en la que Olivia Colman dirá adiós como la reina Isabel II y cederá su trono a Imelda Staunton.

En una plataforma como Netflix, que baila al ritmo de algoritmos y donde las series duran muy poco, The Crown es una rareza que el 15 de noviembre estrenará su cuarta temporada y que tiene confirmadas dos más para culminar su camino de seis tandas de episodios en total, cosechando aplausos y premios.



Esta producción de Peter Morgan ha triunfado de tal manera que las sucesiones de sus personajes se siguen casi como si fuera una monarquía real. Así, tras la brillante revelación de Claire Foy como la joven reina británica le llegó el turno a la también espléndida Olivia Colman, que con esta cuarta temporada se despedirá de Isabel II acompañada por Tobias Menzies (el príncipe Felipe de Edimburgo) y Helena Bonham Carter (la princesa Margarita).



Pero antes, Colman participó junto a sus dos compañeros en una rueda de prensa en la que desveló algunos detalles de los nuevos episodios de The Crown.



Diana entra en escena

El aterrizaje en las intrigas palaciegas de la princesa Diana, que se casó en 1981 con el príncipe Carlos, apunta, según Colman, un punto de conflicto más en The Crown entre la tradición y la modernización dentro de la realeza británica.



"Creo que fue algo así como un catalizador de futuras generaciones para intentar y hacer las cosas de manera diferente", explicó. "Es interesante saber lo que sabemos ahora (sobre la princesa Diana). Y ver cómo se desarrolla este drama lo hace más conmovedor", añadió.



Menzies destacó las intenciones de Isabel II y el príncipe Felipe con respecto a la recién llegada. "Intentan, por supuesto, que su hijo esté feliz. Pero también necesitan vigilar que ella sea lo que se necesita para este rol y tratan de encontrar a alguien que pueda ayudar a su hijo, quien quizá no esté perfectamente dotado para un día ser rey. Alguien que sea fuerte detrás de él o que pueda hacer que ese equipo funcione... Hay una extraña mezcla de familia y cargo público", detalló.



Por su parte, Bonham Carter subrayó que en The Crown hay "grandes problemas" entre el príncipe Carlos y la princesa Diana antes incluso de la boda. "Casarse dentro de una familia real es algo complicado, no es solo algo emocional. Hay un trabajo y hay un deber. Y creo que la princesa Margarita ve que Diana es demasiado joven para eso", opinó.



Una Thatcher que da miedo

"Fue bastante aterrador". Así resumió Colman, entre risas, su experiencia al enfrentarse en The Crown a una Gillian Anderson totalmente transformada para convertirse en la exprimera ministra Margaret Thatcher.



"Gran parte de nuestro trabajo lo hacen para nosotros el increíble equipo de maquillaje y peluquería (...). Y con Margaret se superaron de verdad a sí mismos porque cuando me sentaba frente a ella, especialmente cuando la luz estaba detrás de ella, para mí era como (simula un susto): 'Aquí está'. La voz, su caminar...", describió.



"Fue muy divertido", agregó Bonham Carter. "Desafortunadamente era muy difícil mantener la cara seria porque era muy misterioso: era como tener a un fantasma alrededor", aseguró.



De reina a reina

Con su despedida a la vuelta de la esquina, Colman (que será reemplazada por Imelda Staunton), Menzies (Jonathan Pryce) y Bonham Carter (Lesley Manville) reflexionaron sobre su adiós a The Crown y también hablaron sobre sus sucesores.



"Imelda es increíble", afirmó Colman sobre la nueva reina. "Casi es como, 'me gustaría que no fuera tan buena como es' (...). La gente va a decir: 'Gracias a Dios que es mucho mejor que la anterior...", bromeó.



Y Bonham Carter aseguró que terminar con The Crown no es algo "agridulce" para ella sino que es algo simplemente "amargo. Estoy muy triste de que se acabe, pero ya era el momento de que alguien más interpretara a mi personaje (...). Es como una carrera de relevos en la que pasas la posta", cerró.



El vestido de boda de Diana

La llegada de Diana de Gales a The Crown trajo, además, la búsqueda de un vestuario que fuera lo más cercano a lo que la fallecida ex esposa de Carlos de Inglaterra mostró durante su vida.



La revista española Hola habló con Sidonie Roberts, asistente de diseño de vestuario de la producción, quien contó que recibieron la asesoría de David Emanuel, uno de los diseñadores del traje de bodas de Diana Spencer, personaje que hará Emma Corrin.



"Hubo momentos clave en los que nos limitados a recrear looks icónicos que lució, por ejemplo, el vestido de novia, para el que contamos con la inestimable generosidad de David Emanuel. O el traje de compromiso 'listo para usar' que Diana compró a Harrods. Esta decisión también significaba que luego teníamos una licencia más creativa cuando se trata de crear el vestuario de los momentos públicos menos conocidos o espacios privados más tranquilos", explica Sidonie.



La publicación cuenta que Emanuel "cedió a Netflix los bocetos del vestido de novia, un material que el equipo ha apreciado mucho. Gracias a ellos han podido crear un modelo totalmente nuevo inspirado en una pieza histórica. No falta detalle. El color del tejido, un marfil satinado que se alejaba del blanco más tradicional, las mangas abullonadas, el gran lazo en la zona central del escote, las perlas, la voluminosa falda… Una prenda impresionante que, según Corrin, solo se pudo poner con la ayuda de 10 personas".