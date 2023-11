La serie 'The Crown' regresa contando detalles de la impactante muerte de Lady Di

La actriz Elizabeth Debicki se sintió muchas veces ahogada durante el rodaje de la sexta temporada de The Crown. Con su papel de Diana de Gales, llegó a asustarse mucho por culpa de las ráfagas de los fotógrafos y paparazis que en esta ficción no le daban un espacio de libertad.

Ella sabía que tras rodar las escenas de estos depredadores de exclusivas y escándalos, su vida volvía a la normalidad, pero no dejó de sentirse incómoda por esa dinámica que tuvo que aprender a controlar su personaje en la vida real.

“No era fácil asimilar eso; a pesar de que se trataba de una parte de la serie, era algo muy intenso”, recordó en una entrevista al referirse a la trama de la primera parte de la temporada final de The Crown que, a su vez, tiene la responsabilidad de recordar las tensiones ante la nueva vida de la princesa tras separarse del príncipe Carlos y, sobre todo, su impactante muerte en París cuando escapaba de una caravana de fotógrafos.



La noticia del deceso de Diana de Gales el 31 de agosto de 1997 hizo derramar varias lágrimas a una pequeña Elizabeth Debicki. Los noticieros y la radio revelaron al mundo el final, en un accidente automovilístico, de la mujer más popular (y posiblemente la más querida) de la familia real británica, a pesar de que ya no era parte de esta y no participaba de la agenda monárquica de los Windsor.

Imelda Staunton regresa a la serie en el papel de la Reina Isabel II. Foto: Netflix

El túnel Alma de la capital francesa fue el escenario en el que Diana y su pareja, Dodi Al-Fayed, cerraron de manera trágica una historia de amor y el plato más suculento para los medios de farándula y chismes reales.

“Recuerdo la reacción de mi madre con mucha mucha fuerza. Recuerdo estar sentada en el suelo de nuestra sala de estar. Mi madre estaba mirando la procesión fúnebre y estaba llorando”, comentó en una charla la actriz a la revista digital Deadline. “No entendí lo que estaba pasando, y ella me explicó quién era en realidad esta persona”, recalcó. El destino llevó a que ella se quedara con el papel que más llama la atención en este momento de la serie.

Se metió en la piel de Diana en la quinta temporada y ahora, cuando acaba de estrenarse el primer ciclo de la sexta en Netflix, tiene un reto mayor con el papel.



En este primer ciclo el punto de mayor atención (desde el punto de vista de la audiencia) es la manera en la que se reflejan las últimas semanas de la princesa y su romance con Dodi Al-Fayed; sumado a la revisión de un momento especial para la reina Isabel, quien también estaba lidiando con la nueva vida de su hijo Carlos y la sensación de libertad emocional que estaba experimentando el príncipe junto con su verdadero amor: Camilla Parker.



Dominic West hace el papel del príncipe Carlos y Olivia Williams es Camilla Parker Bowles. Foto: Netflix

La historia se atreve a dejar ver un coqueteo de Dodi Al-Fayed, hijo de Mohamed Al-Fayed –magnate del complejo de tiendas Harrod’s de Londres– a la mujer que más llamaba la atención en el mundo, y hasta deja ver el interés de un padre millonario por lograr que se hiciera realidad un romance “para asegurar el futuro de su hijo”.

Pero siendo sinceros, lo que la gente espera ver es la manera en que la producción aborda la muerte de Diana de Gales. De hecho, la escena y los acontecimientos que siguieron a ese momento crucial en la familia real han sido descritos por los creadores de la producción como los más impactantes y dolorosos en la travesía que ha dado la serie en Netflix.

La escena se rodó en el 2022 en Barcelona (haciéndola pasar como París). Elizabeth Debicki y los productores han insistido en que se hizo con el mayor cuidado y respeto a la memoria de Diana.

De alguna manera la serie explora el concepto de la exclusión, de sentirse apartado de un círculo que no parece estar del todo cómodo con su presencia. Hay una escena en la que la reina Isabel II (interpretada por Imelda Staunton) reconoce que “Diana será siempre bienvenida por ser la madre de los príncipes, pero ya no hace parte de la familia real”, mientras que en otro momento se puede ver el esfuerzo del hijo de la reina por reconocer el amor, y sobre todo la espera de Camila, durante su celebración del cumpleaños, a la que no asistieron la reina ni la familia más cercana del novio.

Peter Morgan, el creador de la serie, vuelve a trabajar con la tensión que se vive en el interior de una familia real, que trata de mostrarse más contemporánea y con la expectativa del futuro de su linaje tras el panorama emocional del príncipe y su exmujer.

El aire fresco que dejó Diana funciona por la gran actuación de Debicki, que humaniza más a un personaje signado por la tragedia.



Quizá el reto más grande que tiene en su despedida The Crown sea conseguir darles un nuevo toque a situaciones que ya todos conocen; sin caer en las teorías de conspiración acerca de los móviles alrededor de la muerte de la protagonista o en la simple mirada morbosa a los detalles. El segundo ciclo de la temporada se estrenará el 14 de diciembre, con una familia real mutando para subsistir.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

