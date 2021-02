'The Crown' lidera las nominaciones de los Globo de Oro

La serie con la historia de la realeza británica, The Crown es la gran nominada en los Globos de Oro, galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, considerada la antesala de los Óscar y cuyos ganadores se darán a conocer el 28 de febrero.The Crown tiene seis candidaturas, mientras Schitt's Creek va con cinco y Ozark, con cuatro.

En comedia, la lista incluye a Emily en París, The Flight Attendant, Schitt’s Creek, The Great y Ted Lasso, mientras en película dramática se anunció que competirán Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Mank, The Father y Promising Young Woman.



Por su parte, The Crown competirá con Lovecraft Country, The Mandalorian, Ratched y Ozark en mejor serie dramática.

Lin-Manuel Miranda fue nominado como mejor actor de una película de comedia o musical por Hamilton, y Anya Taylor-Joy por Gámbito de dama.