La serie 'The Continental' es uno de los estrenos más esperados en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video, debido a que busca explicar cuál es el origen de la historia de John Wick y el inicio de la sociedad de asesinos en la que se basa su universo cinematográfico.



El protagonista de esta nueva entrega es el actor estadounidense Colin Woodell, conocido por su participación en la serie 'The Originals'. Woodell será el encargado de darle vida a una versión más joven del personaje de Winston Scott.



El inicio de la saga John Wick

Esta serie contará el inicio de John Wick en el hotel El Continental, siendo ambientada en los años 70 en Nueva York. Allí Scott recluta a un equipo para enfrentarse la conspiración provocada por el ataque de su hermano al hotel.



"El sangriento drama de acción explora el encuentro del amor familiar, el destino y la venganza", señala Amazon Prime Video.

¿Cuándo se estrenó?

La entrega que explicará el inicio del universo de John Wick se estrenó este jueves 21 de septiembre en la plataforma de Amazon Prime Video, y ya cuenta con el primer episodio de la temporada, que tiene una duración de 1 hora y 27 minutos.



"Winston Scott, criado en las calles de Nueva York, está por convertirse en un hombre de negocios en Londres. Pero es llevado de regreso a Manhattan luego de que su hermano atacara El Continental, un hotel dirigido por un gángster sádico. Winston busca a su hermano y junto a sus aliados elaboran un plan de escape. Sin embargo, asesinos de la Alta Mesa los detienen y amenazan con frustrar su plan", es la sinopsis de la primer capítulo.

El siguiente pasaje de The Continental será estrenado el próximo viernes 29 de septiembre.

