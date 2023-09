Era imposible no pensar en una extensión del universo cinematográfico de John Wick, el asesino más querido del cine y cuya cuarta película es considerada como una de las apuestas de acción del séptimo arte contemporáneo.

No es una exageración pensar que hay un antes y un después para el género de la lluvia de balas y los héroes casi inmortales. Por eso, cuando se dijo que John Wick 4 iba a ser la despedida de Keanu Reeves en ese papel, todos los fanáticos sintieron nostalgia y una cierta emotividad al tener que dejar ir a este vengador implacable y buena honda, casi a prueba de balas, caídas, golpes y organizaciones; pero la mayoría de los incondicionales sabían que ese universo tenía mucho más que ofrecer.



Dentro de un año se estrenará Ballerina, con la actriz Ana de Armas (y se dice que volverá a aparecer la estrella que lo comenzó todo), que últimamente se ha dedicado a explorar el cine más intenso y que dará vida a otro personaje de la saga ya descrita.



Mientras tanto, ya está disponible en Prime Video la miniserie The Continental: From the World of John Wick, que se centra en una aventura de suspenso y violencia, teniendo como contexto el hotel de sicarios de cinco estrellas que sirve de refugio y lugar de negociación y crímenes, durante la travesía de Wick. Una metáfora de un purgatorio lujoso para los capos del mundo criminal de alto perfil.

La nueva producción, que llega la plataforma de streaming explorará el origen del icónico hotel para asesinos, llevando su trama a la Nueva York de la década de los 70 y revelando el destino del administrador del lugar, Winston Scott cuando apenas se estrenaba en ese submundo.

El actor Colin Woodell interpreta al protagonista, que por ayudar a su hermano tendrá que enfrentarse a un peligroso pasado que parecía ser solo un recuerdo. Hasta es saludable dar detalles de la trama.



Los fanáticos de la saga también se reencontrarán con Charon, quien luego se convertiría en la mano derecha de Scott y en los filmes era el encargado de atender el hotel, entre otras cosas. Ese papel está ahora en la piel de Ayomide Adegun, quien tiene además el reto de rendirle tributo a su colega Lance Reddick que desarrolló este personaje en las tramas para la pantalla grande, pero que falleció cuando estaba por lanzarse John Wick 4. El villano de The Continental: From the World of John Wick, y némesis de este casi héroe de naturaleza gris, no es otro que el reconocido y veterano actor Mel Gibson, que interpreta a Corman, el director del hotel y que le hace la vida imposible a Winston Scott.



Mel Gibson regresa a las grandes producciones gracias a su papel de Corman, un personaje que se erige como antagonista. Foto: Prime Video

El universo de The Continental... Es un lugar bastante extraño. Es un mundo en sí mismo (...). Mitad fantasía, pero sobre todo súper violento. Y absurdo, en cierto sentido, porque hay restricciones y reglas apegadas al lugar que hacen que estas personas, tengan que comportarse de manera civilizada, sino serían mucho más salvajes”, explica el propio Mel Gibson, que reconoce estar dichoso como el malvado en un mundo de malvados, donde tiene una gran influencia en el destino de Scott y Charon.

Un mentor y torturador

“Bueno, él es como su mentor, o en realidad, mentor o torturador, no estoy seguro. Pero es un personaje bastante nefasto, al principio lo perciben como una figura paterna, pero van descubriendo que es un tipo egoísta y los ha usado y eso los lleva a la traición y la venganza. Para Gibson, se trata de una trama más cercana al cine policíaco, a la intriga: “Son casi góticos. La ropa es un poco exagerada. Quiero decir, mi personaje viste trajes muy bonitos, pero es casi de los años 1920. En la serie en sí, las cosas son tranquilas, desde el diálogo, la actuación, la actitud. Hay un montón de cinismo y un lado oscuro de la psique de la mayoría de los personajes, que coincide con ese estilo”.

Eso no deja a un lado las secuencias de acción, tan impresionantes en la fuente original cinematográfica, pero que aquí dan un pequeño paso al costado para dejar fluir la tensión que sufre Winston al tratar de solucionar sus problemas y sentir en cada momento el aliento de la muerte.



“Hay muchos detalles que hacen referencia a las películas y que harán las delicias de los fanáticos. Hay una continuidad muy estricta para honrar a aquellos y al estilo que tienen en ellos. Pero lo que también es maravilloso es que estamos en los años 70, así que será estilísticamente diferente”, recalca el actor Colin Woodel.

La nueva producción, que llega la plataforma de streaming explorará el origen del icónico hotel para asesinos. Foto: Prime Video

Él se inspiró en Ian McShane, el actor que hace su papel en las películas. Hay guiños, tics y movimientos que lo recuerdan, pero Woodel configuró su propio esquema y estilo para el papel.



“Estás hablando de un personaje que pasa por tantas cosas en un lapso de 24 horas, y cada vez que tú, como actor, te sumerges en ese tipo de mentalidad y pasas por esto tipo de viaje emocional, y al mismo tiempo llegas a ser rudo e inteligente, quiero decir, fueron tantas cosas interesantes para mí que fue una obviedad. Y me alegro, porque no lo había hecho antes. Vi la versión de Winston de Ian McShane, así que pensé: ‘Está bien’, solo voy abordarla a mi estilo a ver como encaja”. Una expectativa que también experimentará el que vaya a comenzar a ver esta miniserie.

