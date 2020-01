Conozca la serie que analiza el miedo a ser vigilado por cámaras

Las noticias falsas ya entraron en los terrenos del drama policíaco televisivo.

El antiguo universo de detectives tratando de resolver un asesinato o lidiando con pistas y giros inesperados tiene una evolución interesante en la serie 'The Capture', una producción británica que acaba de estrenarse en Colombia y que intenta precisamente escapar de algunos lugares comunes dentro del género.

La trama gira en torno a Shaun Emery (Callum Turner), un soldado que es culpado de un asesinato y consigue que su condena sea revocada, pero todo se complica cuando aparecen imágenes de unas cámaras de seguridad de Londres, lo que reactiva el caso y a la vez lo arrastra a una lucha desgarradora por demostrar su inocencia.



En ese contexto aparece la detective Rachel Carey (Holliday Grainger), quien toma el caso y poco a poco se da cuenta de que no va a ser tan fácil encontrar la verdad.

Precisamente, Holliday Grainger conversó con EL TIEMPO de esta experiencia en la que también se analiza la complejidad de asumir nuevos retos de su personaje y lidiar con la manipulación de información.

“Rachel acaba de ser ascendida y está en el plan de crecimiento profesional para los graduados de la Policía. Ella ha visto muchas cosas en un período muy corto, y la serie comienza cuando pasa al departamento de investigación de homicidios, después de un tiempo en contraterrorismo”, explica la actriz.



“Al principio se siente como un pez fuera del agua, tratando de demostrar su mérito a las personas realmente experimentadas que la rodean”, contextualiza Grainger acerca de esta producción que está disponible en la plataforma Starz Play.



Ella reconoce que su personaje tiene una obsesión personal por llegar a la verdad y eso la lleva a cuestionar el sistema y la misma institución policial en la que se mueve dentro de la trama de 'The Capture': un panorama que se complica cuando asume la investigación del soldado Shaun Emery.



“Las cosas luego van en otra dirección una vez que Emery es un hombre libre, pues ha sido grabado cometiendo un crimen horrendo. Ahí es cuando Rachel entra en escena, porque él es su objetivo (…). Ella está tras él. Inicialmente, Shaun Emery es su boleto para un ascenso, pero no será tan fácil como ella cree”, recalca la actriz.

En su opinión, la serie consigue explorar un 'thriller' acelerado, cargado de conspiraciones y hasta crítica social. “Está ligada a lo que se conoce como un 'thriller' de acción (…). Cuando leí el guion por primera vez, tenía algo de 'Black Mirror' (serie de suspenso con críticas alrededor de la dependencia a la tecnología), una especie de cualidad futurista sobre lo que podría pasar si la vigilancia se extendiera a la manipulación (...). Pero la vida real se mueve tan rápido que ahora se siente menos como algo de ese futuro y más como un comentario social de la actualidad. Con 'The Capture' uno hace muchos cuestionamientos morales sobre la policía, la sociedad y la vigilancia que hay en el mundo”, reflexiona Holliday Grainger.

La crítica ha recibido bien la producción.



El crítico de televisión del diario 'The Telegraph' Chris Harvey aseguró que “es exactamente la clase de drama que necesitábamos en esta época de falsas noticias”, mientras que Lucy Mangan de 'The Guardian' fue un poco más incisiva al reconocer que se trata de un “drama sinuoso, pero deslucido”, eso sí, dejando claro que se trata de un producto con una relevancia interesante.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1