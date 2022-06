Chace Crawford –que hace el papel de The Deep-una especie de Aquaman desquiciado y morboso en la serie The Boys– no pudo ocultar un poco la preocupación que sintió cuando leyó los guiones de la tercera temporada de la serie.

“¿Dónde voy a conseguir empleo después de esto?, fue el mensaje que le envío a Jensen Ackles, su nuevo colega en esa producción.



Parecería un chiste, pero más allá de que lo fuera, el mensaje da cuenta de lo que pueden esperar los fanáticos de la polémica, excesiva e intensa The Boys, que estrena su nuevo ciclo el 3 de junio en Amazon Prime Video.

The Deep es una parodia de Aquaman. Foto: Amazon Prime Video

Malvados, violentos, inestables emocionalmente y con la capacidad de volver añicos cualquier cosa con solo la mirada (como lo hace Homelander-el líder de esa camada de poderosos), los protagonistas de la historia creada por Garth Ennis y Darick Robertson, se convirtieron en la joya más valiosa de la plataforma, al dar paso a una serie en la que se revelaba lo peor de los superhéroes con los tintes de humor y sangre en perfecto equilibrio.

Así como una lectura muy crítica de la corrupción y la manipulación política, arropada con un traje de entretenimiento extremo. Es una sátira a esa mirada romántica de esos personajes que llegan de otros planetas o son el resultado de experimentos secretos para salvar a la humanidad.



The Boys no es la primera serie y ni será la última que apuesta por ese enfoque, pero es la más brutal, sólida y divertida en ese objetivo. No en vano su héroe de los mares sufre al tratar de salvar delfines, pero no tiene problema en ser un acosador sexual.



Pero la historia no es solo de superpoderosos haciendo maldades, el elemento que ha hecho interesante a The Boys, es que tiene a un equipo de outsiders que decide hacerles frente a estos personajes que se venden como los representantes de la justicia.

Homelander buscará la redención, pero está cada vez más incontrolable. Foto: Amazon Prime Video

El problema, es que ese grupo también está quebrado emocionalmente, pero tienen motivaciones para esa misión de venganza; como en el caso de Hughie ‘Wee’ Campbell (Jack Quaid) que sufre un trauma después de que su novia murió arrollada por un superhéroe llamado A-Train (con el poder de la supervelocidad) y que la desintegra, en su afán por cumplir una tras una noche de excesos.



Es posible que nunca antes se hubiera reflexionado de manera tan cruda acerca del peligro que implicaba, por ejemplo, que un tipo como Flash podría tropezarse accidentalmente con un perro o una persona en una de esas maratones a la velocidad de la luz. The Boys si se atreve.

Realmente en The Boys no hay baticuevas, ni aquella fortaleza de la soledad en la el mismo Superman se refugiaba cuando caía en depresión.

Mothers Milk (izquierda), Kimikoy Hughie ‘Wee’ Campbell se enfrentan a los superhéroes. Foto: Amazon Prime Video

Al contrario, Homelander y sus secuaces son estrellas de televisión, dominan con su propia línea de juguetes, participan en realities y shows para mantener su imagen en los más alto, pero fuera de los focos de atención cometen crímenes y lidian con el control de una organización llamada Vough International que los quiere llevar a intervenir en un ámbito sociopolítico más mortífero.



Soldier Boy es uno de los nuevos personajes de la temporada. Foto: Amazon Prime Video

Esa apuesta argumental elevó a la serie a ser un fenómeno y hasta a desarrollar proyectos paralelos que se alimentan del mismo universo como The Boys; Diabolical, producción animada que revelaba el pasado de esos personajes y que no se limitaba en cuanto a violencia y sarcasmo.

Ahora el estreno de la tercera temporada de The Boys propone mostrar a unos superhéroes desgastados por los escándalos tratando de solucionar algunos daños y haciendo un manejo de crisis que envidiaría cualquier dictador ahogado en masacres o uso excesivo de sus poderes.



El equipo que los combate (¿los buenos?) vuelve con un Hughie ‘Wee’ Campbell dando un giro a su plan de venganza y con un Billy Butcher –un carismático líder que lidia con sus propios conflictos familiares– que encuentra una manera de equilibrar las cargas para enfrentar los superpoderes de sus enemigos para “aniquilarlos a todos”, como lo ha repetido en el transcurso de toda la serie.

The Boys va seguir la senda de la violencia enmarcada en una producción impecable- el adelanto de la temporada fue denunciado en redes sociales por personas que consideraron que el festín de violencia y humor venenoso era excesivo. Pero en los guiones se van a seguir explotando cabezas, incinerando enemigos y explorando con mayor profundidad temas como la paternidad, el amor, la salud mental y claro, el poder que mueve los hilos y da vida a la paranoia de las conspiraciones que, en este caso, podrían ser reales.

Se vislumbra un retorno más mordaz; con personajes como Crimson Countess y Soldier Boy, una clara alusión la Bruja Escarlata y al Capitán América de Marvel. Hay que verla.



