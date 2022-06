A las tres de la mañana de este viernes 3 de junio quedó disponible para Colombia The Boys 3, la nueva temporada de la esperada serie de Amazon Prime, repleta de escenas salidas de todo, con mucha violencia y humor negro.



Ya es posible ver los primeros tres capítulos de ocho que tendrá en total la aclamada serie. Semanalmente, los viernes a la misma hora, 3:00 de la madrugada, se podrá ver el capítulo de estreno de The Boys 3, protagonizada por Karl Urban, como Butcher; Jack Quaid com Hughie; Antony Starr como ‘El patriota’ y Erin Moriarty como Starlight, entre otros.

The Boys es una serie que usa la violencia y el sarcasmo para burlarse y parodiar el mundo de los superhéroes. De hecho, los personajes son en sí mismos una alusión caricaturesca a tradicionales héroes de otras sagas como Avengers o DC Cómics.



Esta temporada traerá muchas sorpresas: personajes nuevos, actrices muy famosas que se unen a la saga, traiciones y escenas subidas de tono, tal y como ocurrieron en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, de donde Eric Kripke desarrolló la historia para Amazon.

Precio Amazon Prime en Colombia

Amazon Prime tiene un costo mensual en Colombia de $17.900.



Por ese precio usted podrá ver los contenidos de la plataforma en hasta tres dispositivos de manera simultánea y descargarlos en dispositivos móviles como tabletas y celulares.