Así fue la historia del episodio animado que salvó a 'The Blacklist'

Luego de haber rodado algunas escenas de lo que sería el episodio de despedida de la séptima temporada de la serie 'The Blacklist', el equipo de producción tuvo que cancelar la agenda por la pandemia y el aislamiento.

La situación puso en peligro el esquema narrativo de la saga policíaca, pero el equipo no contemplaba la idea de dejar la trama cojeando o tener que esperar mucho tiempo para retomar el ritmo de la producción.



La intriga entre el poderoso criminal Thomas Raymond Reddington (James Spader) y la agente del FBI Elizabeth Keen (Megan Boone) estaba en un momento crucial al tratar de resolver algunos misterios de esa conflictiva y productiva relación en la que ambos han terminado dándose la mano para lidiar con enemigos muy poderosos, a pesar de moverse en terrenos dispares acerca de lo que significa la justicia.



¿Era necesario dar el frenazo en un momento crucial? Esa pregunta se la hicieron los productores Jon Bokenkamp y John Eisendrath mientras le daban una mirada al guion del episodio titulado 'Los hermanos Kazanjian'. Pero optaron por buscar una salida un poco más creativa: terminar las escenas usando la técnica de la animación.



Para una serie como 'The Blacklist', acostumbrada a exponer a personajes que van en contravía de la ley y lidiar con traiciones y giros inesperados en el juego de tensión entre Reddington y Keen, el estilo de novela gráfica parecía ofrecer una estética viable ante el espíritu oscuro que exponen los personajes.

El trabajo de animación para terminar el episodio fue agotador, pero lograron un tono denso, como los personajes en carne y hueso. Foto: AXN

Las viñetas de tonos grises y colores densos le darían un tono novedoso, pero a la vez un cierre práctico a la despedida. Pero no sería una tarea fácil.



“Comenzó como una broma, hablando de cómo deberíamos hacerlo (el episodio); primero se pensó en una transmisión de radio al estilo antiguo (casi como una radionovela”, dijo en una entrevista Jon Bokenkamp. “Pero luego derivó a los cómics y las novelas gráficas, y de pronto John Eisendrath propuso lo de hacer un híbrido entre lo rodado en imagen real y otra parte animada”, agregó.



“Es posible que si supiéramos cuánto trabajo llevó hacer una mitad animada de este episodio, podríamos haber desistido de la idea”, bromeó el productor.



La idea sonaba muy bonita en la charla, pero llevarla al papel fue más complejo que cualquier rodaje de uno de los 152 episodios que ha realizado la serie desde el 2013.



Spader, el protagonista, ya estaba en su finca cerca de Massachusetts (EE. UU.) con su familia cuando recibió una llamada de los productores, quienes le contaron la propuesta y le pidieron hacer un último esfuerzo con su personaje.

El último episodio de la séptima temporada de 'The Blacklist' se emite el 18 de junio, a las 9 p.m., por el canal AXN.

“Estaba intrigado –dijo el actor–. Pensé que parecía lo correcto tratar de terminar el episodio de la manera que pudiéramos, y no solo el capítulo, sino terminar toda la temporada”.



Spader tuvo que transformar su casa para poder grabar sus diálogos, pero cabe recordar que estaba en una casa campestre con sonidos de la naturaleza y ningún equipo verdaderamente profesional para hacer realidad sus líneas del guion.

“Pobre el tipo del sonido”, reflexionó el protagonista, antes de comenzar a grabar en una casa antigua (de 1850), encerrado en una habitación cerca del micrófono, que estaba rodeado de manteles abajo para evitar ruidos del piso, y con las persianas cerradas para minimizar el sonido de la lluvia, que aparecía de vez en cuando.



Algo parecido vivieron Meghan Boone y los otros actores de la serie, quienes se tuvieron que aislar aún más para grabar sus diálogos, en algunos casos, con sus teléfonos celulares. Luego, ese “pobre hombre del sonido” hizo magia y limpió el material para que se escuchara bien en la emisión.

Las escenas se plantearon como bocetos que luego fueron enviadas a la compañía de animación Proof Inc, en Londres. Fue intenso: normalmente, 'The Blacklist' se hace en Nueva York, se posproduce en Los Ángeles.

Con el nuevo esquema, el material viajaba de Londres a Los Ángeles y después a Nebraska (donde vive Bonkenkamp), para regresar con correos de anotaciones y ajustes de nuevo a la capital del Reino Unido.



Un equipo de 35 animadores trabajaron desde sus casas en el concepto del episodio. Fueron maratones de trasnochos para entregar el material a tiempo, y lograron terminar los 20 minutos faltantes del capítulo en cinco semanas. “Mientras dormimos, Londres estaba trabajando, y luego veíamos por la noche sus propuestas. Respondíamos, y otro equipo iba haciendo los cambios allá para lograrlo a tiempo”, recordó BonkenKamp.

Al final, el formato animado fortalece a la trama de suspenso, en esta ocasión, enfocada en un contador que trabaja para delincuentes de cuello blanco, mientras Elizabeth Keen parece estar a un paso de traicionar a Reddington.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1