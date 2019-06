Conozca el legado de la serie 'The Big Bang Theory

Es cierto que la comedia ya se despidió en Estados Unidos y las reacciones fueron intensamente emocionales, pero muchos fanáticos en Latinoamérica lograron esquivar los espóileres para acompañar el cierre de una serie que empoderó a los geeks y a los nerds, pero, sobre todo, convirtió la ciencia y la tecnología en temas interesantes para un público masivo.



Sheldon, Penny, Leonard, junto a Raj y Howard configuraron el esquema de humor de un grupo de jóvenes ‘cerebritos’ que equilibraban su poca dinámica social con una convivencia cargada de situaciones insólitas en las que los conceptos científicos y el fanatismo a los cómics y las series eran parte de la receta. Poco a poco, se ganaron a un público que encontró el encanto escondido de los inadaptados.

Fueron doce temporadas en las que se hizo una apología a la amistad, en las que se descubrió el talento de un Jim Parsons que pasó de ser el actor de algunas películas independientes a convertirse en una estrella del humor cínico, ególatra, pero a la vez tierno, en la piel de un físico de 187 de coeficiente intelectual, que se moría por la saga de La guerra de las galaxias (Star Wars).



También, en retrospectiva, fue una serie que tuvo que lidiar con altibajos, con chistes repetidos alrededor de la física cuántica o los agujeros negros y la ciencia molecular. Con pinceladas de la más típica comedia romántica, que trató de ser un aderezo a la soledad y un giro en la fórmula de las estrellas masculinas de la serie, pero con una constante inquebrantable: hacer divertidos temas que en su ambiente natural no habrían conseguido el alcance que les dio la serie.

Con la despedida de The Big Bang Theory, se cierra un episodio en la manera en la que millones han consumido la televisión. Igual que en el reciente desenlace de Game of Thrones (Juego de tronos), la rutina de seguir una serie cada semana y de afianzar sentimientos de amor, emoción o hasta odio pasará pronto al baúl de los recuerdos.



Quedan pocas series que siguen luchando con ese formato tradicional: Los Simpson, La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, al igual que algunas policíacas como NCIS: Criminología naval o la misma Criminal Minds, que está emitiendo su última temporada. Pero The Big Bang Theory tuvo claro que era hora de decir adiós. Jim Parsons ya estaba cansado de ser Sheldon y la sensación de tener que cerrar el ciclo se reveló en un momento necesario para reformular la ecuación.



Al mirar atrás, la producción hizo tanto por la idea de la camaradería como en su momento lo hizo la famosa Friends. No tuvo que recurrir a un humor denso o situaciones extremas para llamar la atención.



Aunque no era del todo un humor blanco, la serie supo mantener un tono para toda la familia que, a veces, al no entender los intrincados manifiestos científicos convertidos en chiste, conseguía reírse y no perder la atención a la trama, gracias al carisma y a la buena definición de cada uno de los protagonistas.



También, fue una bocanada de aire fresco la idea de tener a grandes personalidades de la ciencia y de la cultura popular. En The Big Bang Theory, estos dos universos nunca estuvieron en conflicto. Era toda una experiencia encontrar en un episodio a Adam West (el famoso y psicodélico Batman) o a Bill Gates, el magnate de Microsoft, tratando de escapar de la frenética devoción de Leonard, así como a la ingenua Penny describiendo al astrofísico Stephen Hawking como “Él es el tipo de silla de ruedas que inventó el tiempo”.

Es hora de crecer

Con la emisión del episodio final de la serie (que se verá por el canal de TV paga Warner Channel, a las 9 p. m.), todo parece llevar a una gran conclusión: los personajes maduran, experimentan situaciones que los confrontan y les hacen descubrir que el siguiente paso es, en realidad, la despedida a su universo particular. Sin dar detalles que puedan arruinar la experiencia, todos parecen amoldarse a un destino cargado de sorpresas, de reconocimientos a su esfuerzo y de reivindicaciones a su sólida decisión de no escapar de un peculiar estilo de vida.



Star Wars, Star Trek, Flash, los cómics y hasta los robots que daban besos a distancia (un artilugio que se expuso en uno de los episodios más hilarantes de su historia) parecen dar un paso a un lado para un nuevo episodio de vida que, tristemente, solo quedará en la imaginación de millones de fanáticos.



¿Va a ser un final triste? Claro que sí. ¿Será divertido? Sin duda, pero el adiós estará signado por una emotividad muy intensa y una nostalgia a flor de piel en la que se hace necesario salir de la burbuja y convertirse en otra cosa. Todo final tiene sus reacciones y sus consecuencias, pero en el caso de The Big Bang Theory la experiencia parecería no ser tan traumática como lo fue recientemente el final de Game of Thrones.



Es verdad que hay millones de expectativas por cumplir para quienes no han querido conocer los detalles del final, pero la relación con sus fanáticos y el alma de la serie no tendría que padecer la emociones encontradas y el desazón que dejó en algunos el final de la famosa épica del trono de hierro.



Todo indica que The Big Bang Theory cerrará su ciclo dejando un buen sabor para esos seguidores incondicionales que la convirtieron en un clásico que parecía de culto, pero que se despide siendo un referente, por ahora, difícil de emular.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1