‘The Big Bang Theory’ hace emotivo adiós tras 12 años

Sheldon y Amy ganaron el Nobel y el ascensor finalmente fue reparado en un final sentimental a la serie de comedia televisiva ‘The Big Bang Theory’, que dejó a los fanáticos con lágrimas de alegría.



Penny quedó embarazada, Amy recibió un cambio de imagen y Sheldon ofreció disculpas al grupo "por no ser el amigo que se merecen" cuando la comedia más vista en la televisión de Estados Unidos terminó el jueves con su historia de 12 años.

‘The Big Bang Theory’ fue un programa sobre cuatro científicos brillantes pero socialmente ineptos, que se estrenó en 2007 y ganó 10 premios Emmy, cuatro de ellos para Jim Parsons como el peculiar físico teórico Sheldon Cooper.



Durante los últimos siete años fue la comedia número 1 en la televisión estadounidense con una audiencia de 20 millones de personas y con fanáticos en lugares tan lejanos como Rusia y Francia.

Protagonistas de The Big Band Theory Foto: Warner Bros / Instagram / EFE

El final de la serie de una hora le dio a los fanáticos el tipo de cierre que muchos esperaban, incluida la reparación del ascensor en el edificio de departamentos que había sido una broma recurrente desde 2007.

A lo largo de los años, la serie contó con la participación de famosos como Stephen Hawking, Elon Musk y la leyenda de Marvel Comics Stan Lee. FACEBOOK

TWITTER

"Estoy llorando mucho ahora. No solo porque es el final. Arreglaron el ascensor", escribió en Twitter un fan de ‘Big Bang Theory’ con la cuenta de Twitter kylong.



Sheldon y su esposa neurobióloga Amy (Mayim Bialik) ganaron el Nobel de física; el físico experimental Leonard (Johnny Galecki) y su esposa Penny (Kaley Cuoco) anunciaron que esperaban un hijo, y el astrofísico indio Raj (Kunal Nayyar) consiguió una cita con la actriz de ‘Buffy the Vampire Slayer’ Sarah Michelle Gellar.



Pero los momentos más conmovedores se produjeron cuando el egocéntrico Sheldon dejó de lado un largo discurso preparado para aceptar su Nobel y se volvió para saludar a sus amigos en la audiencia.



"Pido disculpas si no he sido el amigo que merecen, pero quiero que sepan que, a mi manera, los quiero a todos", les dijo.



‘The Big Bang Theory’ ha trascendido sus orígenes de la cultura pop. “Bazinga!”, la frase recurrente de Sheldon cuando hace una broma, ha inspirado el nombre de una especie de abeja que se encuentra en Brasil y una medusa en Australia.



A lo largo de los años, la serie contó con la participación de físicos como el teórico británico Stephen Hawking, el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk; el cofundador de Apple Steve Wozniak, el astronauta Buzz Aldrin, los actores de ‘Star Trek’ William Shatner y George Takei, y la leyenda de Marvel Comics Stan Lee.



Reuters/ Los Ángeles