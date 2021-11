El director de 'El señor de los anillos' trae de vuelta a los Beatles

El amor de Peter Jackson por los Beatles se hizo público en una carretera de Nueva Zelanda, en su delirante primera película, en una escena en la que un viejo automóvil Ford Anglia 105 devora kilómetros conducido por los cuatro fabulosos de Liverpool

La imagen parece sacada de Benny Hill o de un meme de nuestros tiempos. Jackson le pegó la foto de la banda al parabarisas del carro y los tripulantes, un grupo de amigos que tenían la misión de salvar al mundo de unos extraterrestres que secuestraban humanos para convertirlos en deliciosas hamburguesas galácticas, podían ver la carretera por un ingenioso mecanismo freak.



Bad Taste fue el debut de Jackson en el cine y solo logró estrenarla en 1987 tras varios años de rodaje solo los fines de semana. Se convirtió en una pieza de culto y, de paso, en una declaración de principios: tarde o temprano tendría nuevamente a los Beatles en su filmografía.

Película de Peter Jackson

Luego Peter Jackson se convirtió en el artífice de clásicos como Criaturas celestiales (la película que lanzó a la fama a Kate Winslet); las impactantes trilogías de El señor de los anillos y El Hobbit, una nueva versión de King Kong; The Lovely Bones (Desde mi cielo) y, entre otras cosas, el impresionante documental acerca de la Primera Guerra Mundial They Shall Not Grow Old, en el que presentó una perspectiva diferente del conflicto bélico y aprovechó la tecnología digital para conseguir una experiencia inmersiva y brutalmente humana.



Ese espíritu documental y excesivamente realista fue el alma de The Beatles: Get Back, una película que le dio un nuevo aire al fanatismo de Jackson y, de paso, lo sumió en una desgastante y ambiciosa aventura.



Película de Peter Jackson

Así comenzó todo

El director ejecutivo de Apple (la compañía que maneja la imagen de la banda británica) Jeff Jones, y el director de producción, Jonathan Clyde, quedaron tan impresionados con el trabajo de restauración visual de Jackson con el material visual que usó para el retrato de la Gran Guerra, que decidieron que querían hacer algo así con el tesoro musical que guardaban en una bodega en Londres.



The Beatles: Get Back estaba destinado a convertirse en un producto que podría romper paradigmas en el amplio panorama de revisiones alrededor de los Beatles.

Jackson decidió asumir el reto de tomar 60 horas de imágenes inéditas del grupo, grabadas por Michael Lindsay-Hogg para el documental de Let It Be (que se estrenó en 1970), y volver a contar la historia. Let It Be fue su último disco y prácticamente la tumba en la que se enterró el vínculo musical de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.​

Peter Jackson es el credor de la saga de El señor de los anillos.

El director de El señor de los anillos convirtió todo ese material en una serie documental de tres episodios de dos horas cada uno (que al principio fue soñada como una película por el realizador neozelandés) que estrena el jueves 25 su primer episodio. El viernes, el segundo, y el sábado el capítulo final, por Disney Plus.



Fueron cuatro años de trabajo de revisión del material y la concepción de una nueva narrativa, que bien podría haber sumado una buena cantidad de nuevas canas a Jackson. Se estaba metiendo con dioses y estaba acercándose a una fibra muy delicada: su caída; pero la apuesta en realidad está íntimamente ligada a rendir un homenaje a su proceso de creación y, por qué no, a romper algunos mitos acerca del grupo y sus tensiones.



La amistad y el paso del tiempo

El director y su equipo tenían miedo de encontrarse con un material que recalcará la percepción negativa que significó Let It Be para la banda. Sin embargo, Jackson insiste en que el visionaje de las imágenes le dio mucho más que la idea de un grupo cansado de permanecer juntos.



The Beatles: Get Back expone un poco más de su relación en el estudio, el estrés de crear en 22 días un disco y lidiar con la retroalimentación de los egos y el talento durante el proceso. Aunque si aparece una escena con toda la tensión del momento: la renuncia del guitarrista George Harrison.



“No sabía que esperar cuando iba a ver esas 60 horas de material (…). Creí que me iba a encontrar unas imágenes depresivas o muy tristes acerca de los Beatles, pero no fue así. En realidad, tenía mucha curiosidad por esa etapa del grupo”, comentó Jackson en una entrevista del proyecto con Disney.



Los Beatles se formaron en Liverpool, Inglaterra.

Se usaron algoritmos impulsados por inteligencia artificial que se encargaron de remover las imperfecciones naturales por ese mismo paso del tiempo y de la película física.

“El metraje que teníamos es el de cuando el grupo se reunió en los Twickenham Studios para escribir y ensayar 14 nuevas canciones (...). Así que lo que nosotros hicimos fue contar la historia de lo que pasó día a día, dejamos que la historia se desplegara como realmente sucedió. No quería hacer un documental retrospectivo. No quería entrevistar a nadie ahora que hablara de aquel momento. No hay nada de eso aquí”, reconoció el director.



Por eso, tal vez lo más complicado no fue lidiar con esas asperezas, sino con el hecho de que la filmación era muda (las cintas de audio estaban aparte). Eran 460 cintas monofónicas y algunas terminaron siendo robadas y convertidas en cintas piratas. Tuvieron que comenzar a buscarlas y hasta –dicen– se compraron algunas en mercados de pulgas para usarlas en el proyecto.



El trabajo para remasterizar los audios fue detallado y muy dispendioso. Se oyen las murmuraciones, la respiración y se ve a los cuatro de Liverpool sin texturas granuladas o colores lavados por el paso del tiempo. Gastaron muchas horas en la sincronización de la imagen y el sonido para la versión final.



Asimismo, se usaron algoritmos impulsados por inteligencia artificial que se encargaron de remover las imperfecciones naturales por ese mismo paso del tiempo y de la película física. Rayones, puntos claros y oscuros que no hacían parte del registro o saltos de edición y texturas desequilibradas por usar cámaras o lentes diferentes entre tomas, pudieron desaparecer gracias a un trabajo que no le quitó ese halo orgánico de la grabación original.



Pero más allá del reto técnico, Jackson reconoció emocionado que The Beatles: Get Back fue bien recibido por Paul McCartney y Ringo Starr. Ellos no interfirieron en el desarrollo de la producción.

Yo creo que Paul McCartney y John Lennon sí eran muy buenos amigos. Las cosas que les pasaron influyeron en su amistad, pero no la cambiaron"

“Es cierto que George Harrison abandonó durante unos días el estudio y que hay algunos altibajos, pero en general este material es realmente divertido (…). Fui muy cuidadoso de no optar por uno o por otro y de no manipular nada. Además, la gente va a tener seis horas de documental para crearse su propia opinión”, agregó el realizador.



Para Paul McCartney, que vio antes el producto final junto al Ringo Starr– ,“fue un gran período. Éramos una banda realmente buena y fue documentado de una manera muy íntima, casi a escondidas (…). Es como ver un álbum familiar con fotos viejas (restauradas tan bien por Peter) y momentos muy emotivos como el hecho de que Linda (Eastman McCartney, esposa del músico que falleció el 17 de abril de 1998 ) aparezca tomando fotografías, obviamente, lo hace aún más especial para mí. Estoy yo tocando melodías, solo por el gusto de hacerlo”.



“Definitivamente estaba pasando por un buen período musical allí. Éramos cuatro niños de Liverpool que decidimos que esto iba a ser nuestro sustento; eso es todo lo que alguna vez fue. Trabajamos duro, escribimos mejores canciones, pero en lo que respecta a nuestra relación, eran solo cuatro compañeros de Liverpool. Y nunca llegó a ser mucho más que eso”, rememoró el músico.

Imagen del famoso concierto de Los Beatles en la azote de las oficinas de Apple.

“Yo creo que Paul McCartney y John Lennon sí eran muy buenos amigos. Las cosas que les pasaron influyeron en su amistad, pero no la cambiaron”, agregó Peter Jackson, que ahora defiende la idea de que la buena onda rodeó al grupo en ese momento y eso fue lo que quiso redefinir en los episodios del documental. Hasta Yoko Ono aparece distante –a diferencia de lo que muchos creen–. Se nota el amor por la música y el deseo de hacer algo contra reloj y con el contraste de opiniones que chocaban.

Película de Peter Jackson

The Beatles: Get Back se acerca más a un acompañamiento respetuoso donde no se busca a un bueno o a un malo de película, sino llevar al espectador como testigo de una búsqueda afanosa de cuatro amigos que estaban tratando de reactivar la energía que una vez los hizo crear música y que parecía haberse difuminado.



“No es un relato nostálgico: es crudo, honesto y humano. Durante más de seis horas, llegarán a conocer a los Beatles de una manera que jamás habrían creído posible”, finalizó Peter Jackson.





Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1