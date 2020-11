Haga este test y confirme si es un experto en películas de James Bond

1-¿Cuántos años tenía Sean Connery cuando se convirtió en James Bond?



A.30

B.32

C.34

D.35



2-¿Qué actor interpretó al agente cuando Connery decidió abandonar el personaje, pero a la postre regresó para hacer otra película?



A. Roger Moore

B. David Niven

C. Timothy Dalton

D. George Lazeby



3-¿Cuál fue la película no oficial de James Bond que hizo Sean Connery?



A. Nunca digas nunca jamás

B. Al servicio de su majestad

C. Solo se vive dos veces

D. Goldfinger





4. ¿Qué canción interpretó Tina Turner para la saga de James Bond?



A. Thunderball

B. Operación trueno

C. GoldenEye

D. Solo se vive dos veces



5. De cuál de las siguientes películas de James Bond se hizo una parodia:



A. Spectre

B. Casino Royale

C. Al servicio secreto de su majestad

D. Goldfinger

El carismático actor escocés Sean Connery murió a los 90 años. Foto: EFE

6. Bond ha amado a muchas mujeres, pero solo se casó una vez. ¿En qué película fue?



A. Casino Royale

B. Vive y deja vivir

C. Al servicio secreto de su majestad

D. La espía que me amó



7. Cuál de las siguientes actrices fue chica Bond con Sean Connery:



A. Caroline Munro

B. Judi Dench

C. Halle Berry

D. Ursula Andress



8. Uno de estos papeles fue el primero de Sean Connery después de abandonar la saga de James Bond.



A. Ramírez

B. Robin Hood

C. Zed

D. Macbeth



9. ¿Cuál fue la primera película de James Bond que contó con un presupuesto de superproducción?



A. De Rusia con amor

B. Dr. No

C. Goldfinger

D. Los diamantes son eternos



10. ¿Desde qué año se celebra el día mundial de James Bond?

A. 1983

B. 1971

c. 2015

D. 2012

Sean Connery en su inolvidable papel de James Bond. Foto: AFP

11. Sean Connery volvió a ser James Bond después de las siete películas que protagonizó. ¿Cuál fue el motivo?



A. Un documental

B. Un videojuego

C. Una nueva película

D. Un cameo



12. Antes de Judi Dench, el agente M era hombre. ¿Qué actor se hizo famoso al interpretarlo en 11 películas?

​

A. Bernard Lee

B. Joseph Wiseman

C. Honor Blackman

D. Bruce Cabot



13. La primera vez que se llevó al agente 007 a la pantalla fue en TV. ¿Quién fue el protagonista? (Técnicamente sería el primer actor en interpretarlo).



A. Sean Connery

B. Robert Haakon Neilson

C. David Niven

D. George Lazenby



14. ¿Cuál de los siguientes destinos se hizo popular luego del rodaje de una película del 007?



A. Cartagena

B. Hawai

C. Jamaica

D. Machu Picchu



15. ¿Por qué se abandonó Sean Connery la saga de James Bond?



A. No le pagaron lo suficiente

B. No quería encasillarse

C. Los productores lo echaron

D. Roger Moore era más guapo

