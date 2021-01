No tenga miedo y resuelva este test del rey del terror: Stephen King

Stephen King tiene 73 años, millones de seguidores incondicionales de sus libros y de sus múltiples adaptaciones cinematográficas y televisivas. Ha vendido más de 350 millones de copias de sus novelas y su perturbador universo ha dejado en nuestra memoria varios baños de sangre y personajes dignos de las pesadillas colectivas de un sanatorio: payasos asesinos, padres de familia con una hacha o adolescentes perturbadas con poderes mortales. ¿Que tan fanático es usted del escritor de horror más famoso del mundo? El maestro del género tiene en su poder mucho más que It y El resplandor, dos de sus títulos más populares; lo invitamos a descubrirlo en este test.

1. La primera serie adaptada de un trabajo literario de Stephen King fue:

A. The Night Stalker

B. Salem’s Lot

B. Castle Rock

D. Dreamcatcher



2. La primera película adaptada de una novela de Stephen King contaba la historia de:

A. Un hombre que tras despertar de un coma puede predecir el futuro.

B. Un vampiro que aterrorizaba una pequeña población estadounidense.

C. Una adolescente que era víctima de matoneo y tenía poderes telequinéticos.

D. Un niño que se enfrentaba a un hombre lobo.

3. ¿Cuál es el nombre del virus que acaba con media humanidad en The Stand?

A. La súper gripe

B. Ébola

C. Capitán Trips

D. Peste bubónica

Whoopi Goldberg en la nueva adaptación del libro The Stand. Foto: Starzplay

4. Stephen King se adelantó a su tiempo con El fugitivo

A. Al alertar acerca del impacto de las redes sociales

B. Al imaginar la destrucción de la humanidad.

C. Exponiendo el peligroso poder de los realities

King tiene 73 años y muchas ganas de seguir escribiendo. Foto: AFP





5. Stephen King es famoso por hacer apariciones en las adaptaciones de cine y TV de sus obras, pero en una de estas no quiso seguir la tradición.

A.The Shinnig

B. Thinner

C. Pet Cemetery

D. It



6. El trabajo de King ha sido protagonista del cine y la televisión, pero ¿cuál de estas novelas fue llevada al teatro?

A. Christine

B. Carrie

C. 0jos de Fuego

D. Needful Things.



7. ¿Qué libro inspiró a Stephen King en su niñez a convertirse en escritor?

A. Drácula, de Bram Stoker

B. Frankenstein, de Mary Shelley

C. El retrato de Dorian Gray, de Óscar Wilde

D. The Thing from the Tomb, de H.P. Lovecraft

Ewan McGreggor enfrenta pesadillas del pasado en la película inspirada en un clásico del escritor Stephen King. Foto: Warner Bros.

8. Doctor sueño es la segunda parte de:



A. Celular

B. La zona Muerta

C. Mr. Mercedes

D. The Shinning



9. Stephen King colaboró con el cantante John Mellencamp en el musical:

A. The Ghost Brothers of Darkland County.

B. The Rocky Horror Picture Show

C. Ghost in the Shell

D. Die, Die Darling



10. “Podría decirse que ésta es la historia de un triángulo amoroso” pertenece a

A. El juego de Geraldo

B. Dolores Clairbone

C. Christine

D. Rose Red

Escena de la película Carrie. Foto: Archivo Particular - United Artists

11. Dicen que cuando Stephen King escribió Carrie:

A. La guardó durante años en una caja fuerte antes de publicarla

B. La publicó en una revista de ciencia ficción

C. La desechó y botó a la basura tras leer sus primeras tres páginas

D. Se la regaló al director Brian de Palma, que la convirtió en película.



12. La familia de Stephen King decidió seguir sus pasos (como escritores), excepto:

A. Tabitha King

B. Naomi King

C. Owen King

D. Joe Hill



13. Stephen King es fanático de:

A. El fútbol

B. El béisbol

C. El hockey

D. El automovilismo



14. La novela The Body inspiró a la película:

A. Stand by Me

B. The Dark Tower

C. Sometimes They’re Back

D, Pet Sematary





15. Debido a sus problemas con drogas y alcohol, King no recuerda haber escrito

A. Lisey’s Story

B. Bag of Bones

C. Maleficio

D. Cujo



16. Stephen King odia a uno de los directores más importantes del cine contemporáneo

A. Steven Spielberg

B. Lars von Trier

C. Stanley Kubrick

D. Orson Welles



17. Una de estas adaptaciones en el cine recibió un Óscar

A. Sueños de fuga

B. Carrie

C. Misery

D. Milagros inesperados.



18. Una de estas obras no ha sido adaptada al cine o a la televisión

A. It

B. Night Shift

C. The Tommyknockers

D. The Long Walk



19. Muchas de sus obras (y películas) suceden en la ciudad de Maine, excepto.

A. The Outsider

B. Insomnia

C. It

D. Duma Key



20. ¿En cuál de estas películas no se profundiza en el tema del fanatismo religioso?

A. Joyride

B. Carrie

C. The Mist

D. Revival



21. La serie 22/11/63 cuenta la historia de un viajero en el tiempo que:

A. Trata de evitar un conflicto nuclear entre EE. UU. y la Unión Soviética.

B. Se traslada al pasado para frenar a un asesino en serie

C. Decide evitar la muerte de John F. Kennedy

D. Cae por error en un futuro en el que la humanidad está casi extinta.



22. “Yo soy tu fan número uno”, es una frase de:

A. Hearts in Atlantis

B. Misery

C. Skeleton Crew

D. Desperation



23. King no solo probó suerte como actor ocasional en el cine, también fue director, con resultados nefastos, de:

A. Sleepwalkers

B. Graveyard Shift

C. The Children of the Corn

D. Maximum Overdrive



24. ¿Cómo se llama la película que fue demandada por Stephen King (y ganó) para que quitaran su nombre de los créditos iniciales?

A. Creepshow

B. Cell

C. The Lawnmover Man

D. Cat’s Eye



25.La historia de una ciudad en cuarentena se cuenta en:

A. In the Tall Grass

B. Under the Dome

C. The Moving Finger

D. The Dark Half



26. La historia Ghost fue desarrollada como cortometraje para

A. Madonna

B. Marilyn Manson

C. Michael Jackson

D. Rob Zombie



27. El 19 de junio de 1999 el escritor encaró la muerte al:

A. Sufrir una sobredosis tras años de una adicción a las drogas

B. Ser atropellado por una camioneta cerca a su casa

C, Tener un accidente cerebro vascular

D. Caerse de una Harley Davidson durante un viaje de promoción literaria,



28. King llegó a usar el seudónimo:

A. John Stormare

B. Peter Straub

C. Richard Bachman

D. William Blatty

Mulder y Scully eran los agentes de Los archivos X Foto: Fox

29. Cómo se llamaba el episodio que King coescribió con Chris Carter para la famosa serie Los Archivos X



A. Chinga

B. The Unnatural

C. Paper Heart’s

D. Ice



30. Castle Rock es una serie

A, Que cuenta la vida de Stephen King

B. Está basada en una historia corta que el escritor desechó

C. Que no se estrenó porque su episodio piloto no cumplió las expectativas

D. Que se centra en el universo literario creado por King.



Encuentre las respuestas al test de Stephen King aquí

