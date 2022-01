Una vida tranquila y un giro inesperado que promete una aventura lejos de casa. Eso tienen en común dos de las películas del director francés Éric Lartigau: la exitosa La Famille Bélier (2014) y #JeSuisLà (#TeSigo), que se puede ver en los cines del país desde el 30 de diciembre.

En esta nueva entrega se explora el tema del amor y las redes sociales a partir de la historia de Stéphane (Alain Chabat), quien vive en el País Vasco francés con su familia, ya en una etapa madura y asentada.



Luego, entra en el mundo del internet y su vida da un giro. Después de un tiempo decide irse a Corea a buscar a Soo (Bae Doona), una muchacha de la que se enamora por chat.



Esta es una entrevista cedida por Cine Colombia a EL TIEMPO, en la que Lartigau habla de esta, su película con un género ‘menos identificable’.

¿Cómo surgió esta historia?

El impulso inicial vino del productor Édouard Weil, quien me contó la historia de un sueco que conoció a una mujer china en internet y viajó a China para casarse con ella. Pero en el aeropuerto, la chica no estaba y nunca dio ninguna señal de vida. El hombre se puso inmediatamente en huelga de hambre. Después de una semana fue repatriado. Hubo un poco de ruido sobre este personaje en su momento. De hecho, cuando llegamos a Corea, la embajada nos contó que, cuatro veces al mes, repatriaban a personas que habían conocido a mujeres coreanas y con las que nunca pudieron reunirse.

¿Cómo concibió el viaje de Stéphane?

Lo que me interesa es que Stéphane es un personaje que no lo hace mal al principio. No quiere hacer una revolución, pero lo que está en juego con este viaje es una profunda transformación interior. Y es vertiginoso, porque lo pone en escena. Esta fantasía es un disparador. Rápidamente nos daremos cuenta de que su objetivo final no era conocer a Soo. Estoy seguro de que él lo sabe inconscientemente: ¡lo que Stéphane busca es a sí mismo!

En 'Prête-moi ta main', Alain Chabat hace de perfumista. 'La familia Bélier' se trata de la sordera. En '#TeSigo', su personaje es un chef. ¿Le interesa el tema de los sentidos?

Lo que me interesa de los sentidos es que nos hablan de nuestra parte animal que induce un intercambio: un olor te hace pensar en algo, puede impulsarte a tu infancia; el gusto es inseparable del placer de compartir, y me gusta este lado primitivo de la comida.

Sus otras películas tienen géneros más marcados. Esta tiene comedia, metafísica, y mezcla otras cosas...

Sí, los géneros de mis películas anteriores están muy marcados, pero aquí es diferente. La revolución que experimentará el personaje es interna, simple, prodigiosa y banal al mismo tiempo. Yo realmente quería que mi personaje no fuera infeliz ni estuviera deprimido al principio. Todo está bien para él. Está en sintonía con la gente que conoce, con su realidad. Pero hay otras realidades que no quiere ver.

Cuando Stéphane conoce a Soo, su fantasía se disuelve y el desencanto se asoma ligeramente...

Eso es lo que me gusta del cine: la diversidad y las contradicciones. Me gusta ver los defectos de un personaje. Siento mucho más empatía por alguien cuando puedo ver sus grietas. Entonces la persona empieza a tocarme, porque me da acceso a más intimidad.

¿Han cambiado las redes sociales el mapa del amor?

Las redes sociales alimentan el romanticismo, pero en modo ‘kleenex’. En función de nuestros intereses, un grupo de personas que se hacen eco entre ellas se construye a nuestro alrededor. Así que podemos pasar una hora fantaseando con una chica, un árbol, un coche. Siempre nos estamos contando historias. Probablemente se deben cargar cosas inconscientemente dentro de nosotros, pero en cuanto apagamos la máquina, todo vuelve a ser como antes.



¿Qué tenía en mente cuando lo hizo un hombre dependiente de su teléfono?

Stéphane se refugia en una burbuja. Esta es la paradoja: las redes sociales crean la ilusión de conectarnos con el mundo, pero también pueden situarnos en esta burbuja. La película también plantea la cuestión de lo que realmente compartimos o no.

¿Cómo describiría el aspecto de Alain Chabat, el actor que hace de Stéphane?

Es inocente y puro, aunque está lleno de vida. Además de la dulzura, tiene una profunda humanidad. También hay algo muy infantil en él. Siempre induce algo nuevo. Puedes ver en sus ojos que está en el presente y es honesto. Su forma de caminar es muy infantil. Me hace reír. Es casi torpe, pero le pone una confianza que es muy conmovedora. Veo en él un equilibrio inestable, como si asimilara todo lo que le rodea y se estrellara en su caminar.

¿Por qué eligió a Doona Bae, una estrella surcoreana, para interpretar a Soo, una mujer corriente?

Resulta que Doona es una estrella en Corea, pero esa no es la razón por la que pensé este papel para ella. La conozco desde hace unos diez años. Llevamos cuatro años viéndonos más frecuentemente. Es una actriz con doscientas caras. Puede ser muy banal y con un giro de cabeza, de repente, puede transmitir un carisma absoluto en sus ojos y en la forma de llevar su cuerpo. También tiene una forma de moverse muy sorprendente. Es una chica sublimemente inteligente, muy curiosa, también es muy caprichosa e inesperada. Ella es libre. ¡Todo lo que me gusta!

Su película es muy colorida en su conjunto, aunque filmaron en tres locaciones con energías muy diferentes entre sí...

Quería que la película fuera brillante y colorida. Me pareció embriagador enlazar tres lugares diferentes. El País Vasco francés, que me encanta, tiene una paleta de verdes muy amplia. Una vegetación densa y rica en movimiento. El aeropuerto de Incheon, en Seúl, es de acero y cristal. El parque con vistas a Seúl es un lugar deslumbrante. Quería que hubiera naturaleza en la ciudad y que se diera allí el encuentro de Stéphane y sus hijos.



¿Cómo se le ocurrió incorporar las pantallas de los teléfonos al cine? ¿Cómo innovar en ese sentido?

Ha sido toda una búsqueda con los creativos de mi equipo técnico. Fue complicado encontrar la mirada. Tenía que ser armonioso en la imagen y tuve que anticipar mis encuadres según la superposición de las pantallas del teléfono de Stéphane. Tenía una vaga idea de la composición y tuve que pensar en cómo vestirlos. Fue laborioso pero muy emocionante.

¿Cómo desarrolló la banda sonora de la película?

Para los títulos existentes de la banda sonora, empecé con la música que escucho cuando escribo. Estaba escuchando la banda de rock The Shoes, pero también al cantante franco-libanés Bachar Mar-Khalifé o el Requiem de Mozart. Los hermanos Evgueni y Sacha Galperine, con quienes había trabajado en mis dos últimas películas, son chicos de origen ruso que llevan en la sangre una especie de nostalgia y modestia combinadas. Su música nunca es narrativa, por el contrario, te lleva a otro lugar.



