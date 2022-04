Terry Dubrow aprendió a lidiar con el peso de la fama al convertirse en uno de los cirujanos plásticos más famosos de la televisión, junto a su colega Paul Nassif. Por años se dedicaron a mejorar la apariencia de algunas estrellas de Hollywood y a trabajar en casos muy retadores, con personas que lidiaban con experiencias extremas y que necesitaban una transformación urgente.

En su consultorio Dubrow y Nassif también lidian ahora con clientes que piden cosas imposibles, con propuestas de arriesgadas intervenciones que ellos siempre se niegan a realizar y con personas que tienen una visión muy peculiar de los estereotipos de belleza.



La frivolidad, el tono casi de reality y la explicación de los casos médicos convirtió a Botchet en uno de los espacios más exitosos del canal E!. Con los años Terry Dubrow y Paul Nassif han extendido la propuesta del formato llevándolo también a un terreno con mayor conciencia social. Han operado a personas de bajos recursos y han cambiado la vida de otros que han tenido que convivir con malformaciones o las consecuencias de una mala cirugía.



Paul Nassif (izquierda) y Terry Dubrow enfrentan retos médicos y cambios insólitos de sus pacientes. Foto: E!

Ahora Botchet estrena un nuevo ciclo de su séptima temporada en el canal E! Entertainment y el propio Terry Dubrow le contó a EL TIEMPO cómo ha crecido esta producción, que se emite todos los lunes, a las 10 p.m.



“Recuerdo que cuando empezamos, estábamos muy preocupados por darles a los pacientes un buen resultado y los pacientes no necesariamente nos conocían tan bien, no sabían si éramos capaces de darles eso, así que fue algo que me causaba temor. Era la cirugía plástica más difícil del mundo y esos pacientes tenían que dar hacer un acto de fe en nosotros. Ahora, tras muchas experiencias, vienen a nosotros y nos han visto en el programa y asumen que va a funcionar al cien por ciento”, reconoce el cirujano.



Creo que Botched ahora se está en 164 países y nos encanta transmitir el mensaje de que la cirugía puede ser muy beneficiosa, pero hay que tener mucho cuidado FACEBOOK

“Por eso, tenemos que decir espera un minuto todavía hay un riesgo muy alto de un problema, hay una alta probabilidad de que volvamos hacer otra cirugía o quizás quedes peor que antes. En realidad pasamos del miedo a la confianza. Paul a veces piensa que es un exceso de competencia, por lo que tenemos que encontrar un punto intermedio que sea saludable y razonable.



Para él, la producción se ha convertido en un referente dentro de la comunidad médica, a pesar de que con el tiempo ha implementado situaciones más livianas, ciertos toques de humor y un tono más cercano al documental.



“Muchos médicos nos dan las gracias y nos dicen: ‘Cuando presentas a estos pacientes lo haces de una manera honesta y veraz y les dices que no es una buena idea someterse a demasiada cirugía plástica’, incluso si no va a significar un gran cambio, debes tener en cuenta que cualquier tipo de cirugía tiene la posibilidad de una complicación”, explica.



Terry Dubrow lleva siete temporadas frente a las cámaras. Foto: Canal E!

Asimismo, Dubrow asegura que esta temporada es única porque, en el pasado se veían principalmente complicaciones de cirugía estética.



"Ahora, son complicaciones de cirugía plástica, de la cirugía estética. Estamos tratado cirugía plástica para tratar el cáncer, por casos de trauma y por deformidades congénitas".



“Como el caso de una mujer que nació con un tumor en el pie (se verá en la nueva temporada), así que de bebe se lo quitaron, le retiraron un trozo de tejido de la espalda y se lo pusieron en el talón. Ahora tiene 20 años y su talón es del tamaño de su espalda, así que no puede correr, no usa zapatos normales, cojea. Pero es muy peligroso, porque sí tratamos de reducir el tejido de la parte posterior de su talón podría morir y ahora está de vuelta sin ningún tejido en el talón y expone el hueso con los problemas de una posible infección”.



Trabajar en la televisión le ha permitido enviar un mensaje correcto acerca de lo que significa someterse a este tipo de procedimientos.



“Aunque se presenta en los medios como algo que no no reviste un gran problema y que es hacerse unos pocos cambios, es en realidad potencialmente arriesgado. Creo que Botched ahora se está en 164 países y nos encanta transmitir el mensaje de que la cirugía puede ser muy beneficiosa, pero hay que tener mucho cuidado”, finaliza Dubrow.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1