Teri Gender Bender se mueve en las aguas de lo que comúnmente se llama rock alternativo, nació en Denver (EE. UU.) pero tiene raíces mexicanas, por su madre, y españolas, por su papá. En el 2007 llamó la atención con la banda Le Butcherettes, que sobrepasó las fronteras de Guadalajara, y también se unió Ómar Rodríguez López, guitarrista de The Mars Volta, con quien armó varios proyectos como Bosnian Rainbows, Kimono Kult y Crystal Fairy, en una mezcla de rock, psicodelia y pasajes experimentales, que marcaron aún más una personalidad artística fuera de los moldes comerciales.

Ahora está grabando sola, con un bigote dibujado en la boca y creando sonidos con texturas de rock indie y letras que hablan de espiritualidad, amor e identidad. Teresa Suárez Cosio (su nombre de pila) asume totalmente su identidad artística con el EP Catspeak, del que ya lanzó las canciones Like No One Else y Nicole Speaks Out, así como el reciente Outsiders, que tiene temas como You Won The Man, y Walk Into My Everything. El título del disco hace referencia a la marginación.



Sus shows revelan una energía muy poderosa y experimental. Foto: Violeta Félix

“Ser un extraño no es una maldición, sino una profunda revelación de que el único sentido que encontramos es el que creamos para nosotros mismos”, reflexionó al hablar de su aventura musical. Mientras está de gira con The Mars Volta, sacó un rato para responder nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Qué lugar la inspira?

Tokio.

¿Canta en la ducha?

Sí, claro.

¿A qué artista imitaba cuando era pequeña?

A las Spice Girls.

¿Qué canción la hace llorar?

Don’t Give Up, que interpretan Peter Gabriel y Kate Bush.

¿Con quién le hubiera encantado compartir escenario?

Con el comediante y artista Andy Kauffman.

¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró?

Fue en un tianguis (mercado de las pulgas) donde compré mi primer disco: era pirata, de Britney Spears, el de Opps... I Did It again... No sabía que era pirata.



ha creado una estética colorida, con bigote y un poco nostálgica de su imagen como artista. Foto: Violeta Félix

¿Qué sonido ama?

El de un gato ronroneando.

¿Y uno que odie?

El de una tela mojada y chupada.

Diga sus tres canciones para prender una fiesta...

Titi me preguntó, de Bad Bunny; Karma, de Taylor Swift, y cualquiera de Beyoncé.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

