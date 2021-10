Así es la tercera temporada de la serie de Luis Miguel

Luis Miguel: la serie acaba de volver a Netflix con su tercera y última temporada. Octubre es el mes en el que veremos por última vez a Diego Boneta caracterizado como el ‘Sol’ de México para contarnos los detalles poco conocidos de su historia.



Esta temporada está llena de desamor, música y disfunción familiar que no nos dejan ni respirar segundo a segundo al saber más sobre la biografía del trascendente cantante latino.

Como se recuerda, la última parte de la segunda temporada dejó una decepción en la hija de Luis Miguel, Michelle, en quien se centró buena parte de la trama, pero nuevos temas giran en torno a la tercera.



Esta nueva parte fue estrenada en la plataforma el jueves, después de una importante campaña de expectativa, cosa en la que los de Netflix son expertos.

De hecho, el mes pasado se lanzó un tráiler oficial de la temporada.



En dicho avance se confirma que en esta nueva parte de la historia, veremos cómo fue el romance que el ‘Sol’ tuvo con Mariah Carey, relación que duró tres años y fue muy mediática.

En las imágenes, que inicialmente se filtraron en redes sociales, se observa a Luis Miguel en uno de los conciertos más emblemáticos que hizo vestido con un traje de mariachi y de fondo suena la icónica canción La Bikina. Luego, escuchamos a Boneta, interpretando a ‘Micky’, contestando una llamada telefónica de la misma Mariah.



“Luis Miguel ha sido mi artista latino favorito desde que tengo memoria. Mis padres dicen que cantaba Suave desde la cuna, y estoy seguro de que el primer concierto al que fui fue de Luis Miguel. Mis padres son muy fans de él. Y recuerdo que siempre que lo veía, pensaba que tenía la mejor voz y que era el mejor intérprete”, dijo Diego Boneta en una entrevista publicada por EL TIEMPO en mayo, cuando salió la segunda temporada.

Nuevos personajes

Otro dato que también ya es oficial es el nuevo reparto de la serie. A finales de agosto, la compañía, así como sus principales estrellas, compartieron una ficha en la que se veían los nombres de los actores que se sumaron al elenco y los personajes que interpretarán.



La actriz británica Jade Ewen dará vida a Mariah Carey. Recordemos el romance de tres años que el ‘Sol de México’ tuvo con la cantante y productora musical estadounidense cuando Luis Miguel tenía 28 años, de lo cual salió un libro escrito por ella y titulado The Meaning of Mariah Carey.



Aunque nació en Londres, la actriz que interpretará a la estrella estadounidense tiene la mitad de su corazón jamaiquino. Es cantante y actriz, conocida por integrar el trío musical británico Sugababes, con quien lanzó algunos éxitos en pop y R&B. El grupo existe desde 1998, pero Ewen ingresó como reemplazo de la cantante Keisha Buchanan, a quien habían excluido. Ewen estuvo desde 2009 hasta 2013.



Ha sumado otros tantos retos cumplidos en la música a su lista, por ejemplo, representar a Reino Unido en el Festival de Eurovision de 2009, por lo que llamó la atención de la banda británica, pero en estos últimos años la hemos visto formar parte del musical Aladdin de Disney con el papel estelar de Jasmine, que se lanzó en el Teatro Prime Edward de West End, Londres. Y ahora Ewen llegará a remecer Latinoamérica.



Por otro lado, Plutarco Haza dará vida a Humberto, el próximo abogado de Luis Miguel. ¿Qué sabemos sobre este nuevo personaje de reparto?



Al actor mexicano nacido en Sinaloa lo hemos visto en narcoseries como El Señor de los cielos (Telemundo) con el personaje del ‘Ingeniero’ y también en el reparto de El Capo (RCN Televisión).



Es un profesional que parece más de teatro que de televisión; la última obra en la que está participando es Voy a ser Papá, una obra dirigida por Adal Ramones y que tiene en el reparto ídolo antiheroico Óscar Jaenada (Luisito Rey).



Otro de los nuevos personajes lo interpreta Sebastián Zurita. Va abriéndose camino en el mundo de la actuación desde que nació, con la fortuna de tener como padres profesionales y originales a los legendarios Humberto Zurita y Christian Bach.



Tiene en las venas el gen del arte escénico, pues no solo lo hemos visto a los 10 años en la telenovela mexicana Cañaveral de pasiones o a los 22 años protagonizando En nombre del amor, sino que ahora alcanza otro papel de la ficción de streaming. Esta vez Netflix le da la oportunidad de encarnar a Alex adulto, el hermano de Luis Miguel.



Aunque el golpe por la muerte de su madre hace un año ha dejado en la familia Zurita un vacío, ellos siguen adelante. Sebastián Zurita, junto a su hermano gemelo, Emiliano, llevan su propia productora, Adicion House Projects, la cual ha logrado llegar a Amazon Prime Video con la serie de comedia Cómo sobrevivir soltero.



Otra gran estrella se suma al elenco de la nueva temporada de Luis Miguel: la serie: Carlos Ponce. El puertorriqueño de casi 50 años no le teme a la edad. Lo hemos visto en más de una telenovela mexicana apoderándose del romance y en apariciones a través de la pantalla grande, y esta vez llega un reto más para él, que será interpretar a Miguel Alemán Magnani, el manager y amigo de Luis Miguel, adulto en la tercera temporada de la serie de Netflix.



Y, en la misma línea de reclutar famosos de la telenovela mexicana, los de Netflix acudieron a Miguel Rodarte, uno de los actores más divertidos y talentosos del medio, que es Daniel Garza en Narcos: México (Netflix), o el magnate Napoleón Ortega en la serie original de HBO Max Bunker.



Ganador del Premio Ariel en 2017 y jurado del 49 International Emmys Awards, Miguel Rodarte llega a Luis Miguel: la serie como Daniel, un personaje que pronto conoceremos.



El peruano Mauricio Abad será Sergio Basteri adulto. Ya pasaron varios años después de que el hermano menor de Luis Miguel decidiera irse de su lado con Octavio, su guardaespaldas. Así que ahora llega más grande a la tercera temporada de la serie. Seguirán las revelaciones, pues muy poco sabemos sobre este pasaje de la historia de la estrella mexicana.



GDA - El Comercio (Perú)