'Terapia a la francesa', una comedia después de la represión

Protagonizada por la actriz franco–iraní Golshifteh Farahani, la película transporta al Túnez actual para presentar una comedia sencilla sobre una psicóloga que regresa a su país luego de varios años de vivir en Francia, con la confianza de que sus coterráneos la acojan y pueda aportar desde su oficio a la reconstrucción de su comunidad luego de la Primavera Árabe. Una decisión que busca sanar y honrar el dolor de sus padres, quienes debieron huir y exiliarse años atrás.

A pesar del cuestionamiento y la incredulidad de familiares y vecinos, ella instala su consultorio en la casa familiar, con la sorpresa para todos de una gran acogida. De allí se desprende una serie de situaciones divertidas, variopintos personajes y un circo burocrático, y se delinea la radiografía de un país donde conviven una administración inestable, ideologías políticas y religiosas y malentendidos culturales con una cultura colorida, amable, pujante y muy expresiva.



Ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Venecia y Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Terapia a la francesa es la ópera prima de la directora franco-tunecina Manele Labidi. Esta película –distribuida por Cine Colombia– se estrenó en el país el 23 de septiembre. Cine Colombia cedió la siguiente entrevista con Labidi.



¿Cuál fue la génesis de este proyecto?



Este proyecto nació de dos eventos relativamente separados. La primera se remonta a unos años, cuando le dije a mi madre que me estaban analizando. Una vez que superamos las explicaciones, me encontré lidiando con una mujer que se sentía traicionada. ¿Cómo me atrevo a contarle todo a un extraño? ¿Deconstruir mi pasado, mi educación, hablar sobre ella y nuestra familia y pagar un buen dinero en efectivo por ello, para colmo? ¡A ese precio, mi madre incluso se ofreció a ser mi psiquiatra! El segundo evento fue un verdadero cambio de juego: la revolución tunecina de 2011 y el impacto que tuvo en los tunecinos con el que me encontré varios meses después. Siempre he visto a Túnez como una poderosa fuerza cinematográfica, con sus paisajes, su luz y la complejidad de sus habitantes. Están en la encrucijada de dos culturas, árabe-musulmana y mediterránea. Sabía que mi primera película tendría lugar en Túnez, un lugar importante en mi propia historia, y esta película es una declaración de amor a la tierra natal de mis padres.



Su película muestra la sociedad tunecina en plena efervescencia, en medio de importantes cambios culturales, económicos y sociales. ¿Por qué fue importante establecer la acción después de este cambio histórico?

Después de la revolución, el país de repente se volvió “hablador” después de décadas de dictadura. Ir a buscar una barra de pan podía llevar dos horas, lo que con el impulso incontrolable del panadero de expresarse, contarme sus pesares y frustraciones pasadas y darme su opinión sobre hacia dónde debe ir el país desde aquí. Las palabras llegaban gruesas y rápidas, impulsadas por preguntas sobre el futuro del país, la crisis económica que se avecinaba y el espectro del extremismo islámico. Comprendí que la revolución había tenido un impacto en la psique de la población. La abrupta caída de la dictadura había sumido al país en el caos y la incertidumbre, provocando ansiedad y depresión en algunas personas. Los meses posteriores a la revolución me recordaron los primeros meses de psicoterapia. Estás perdido, tienes que reconstruirte, lo estás cuestionando todo. Luego, gradualmente, las cosas comienzan a encajar. De ahí se me ocurrió la idea de la psicoterapeuta franco-tunecina.



No reproduce el choque Este / Oeste en tu película.



La psicoterapia y el psicoanálisis siguen siendo marginales y de difícil acceso en Túnez, pero no creo que sea solo por una profunda resistencia religiosa o cultural. Por supuesto, esos son factores, pero desconfío de las teorías esencialistas sobre el mundo árabe-musulmán. La resistencia a estas disciplinas todavía se encuentra en todo el mundo occidental. No tenía ningún deseo de surfear la ola fácil de “un extranjero que viene a predicar la buena palabra a una población ingenua”. Esa no es la realidad.



A menudo, estos temas se tratan de forma espectacular. ¿La comedia te permitió enfrentarte a ellos de manera más directa?



De hecho, los acontecimientos de las últimas décadas nos han reducido a terrorismo, islamismo, figuras masculinas represivas y figuras femeninas oprimidas. Quería utilizar las herramientas de la comedia para romper con este patrón y ofrecer una visión diferente. La comedia nos permite tratar implícitamente temas serios de una manera elegante y más distanciada. Eso me dio mucha libertad. Además, el humor es una parte integral de la cultura tunecina. No habría sido fiel a la energía del país si la hubiera dejado fuera de la película.





