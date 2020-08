Así es ‘Tenet’, la cinta tan esperada por el público y la industria

Fragmentación narrativa, la obsesión por el tiempo y la memoria, antihéroes atrapados en el laberinto de su propio subconsciente, individuos solitarios, turbios, que se cuestionan su identidad y se enfrentan a su lado oscuro. Todos estos son elementos que aparecen con frecuencia en los intrincados y apasionantes guiones del aclamado director inglés Christopher Nolan. Su nueva entrega, 'Tenet', no se escapa de esta profunda configuración de temas.

El filme cuenta con los principales ingredientes de toda receta de éxito, y su atractivo argumentativo se resume en el título, un palíndromo, es decir, una palabra que se lee en ambos sentidos, como el vaivén del tiempo que permite a los personajes avanzar o retroceder en la acción.



El cineasta británico-estadounidense se divierte así con escenas fantásticas, protagonizadas por un agente secreto (John David Washington, hijo del actor Denzel Washington) enfrentado a un personaje malvado y despiadado (Kenneth Branagh) que amenaza a la humanidad.



En cuanto a la trama de espionaje, Nolan confesó en una conferencia de prensa virtual con medios internacionales que lo había marcado ver 'La espía que me amó', un James Bond del periodo de Roger Moore. “Es el primero que vi, con 7 años. Tuve la impresión de que podía saltar a la pantalla para ir a todos los rincones del planeta. Quise reencontrar ese sentimiento”, dijo el director.



Pero la película, de dos horas y media y rodada en siete países, se desmarca de la saga Bond al contar con un héroe negro. Aunque no es la única diferencia, pues mientras el célebre espía inglés siempre se ve envuelto en historias con estructuras típicas del género policíaco, 'Tenet' tiene, al mejor estilo de Nolan, una compleja trama que pasa por los viajes en el tiempo y la guerra.



El director, que sometió el guion a varios científicos para adaptarlo a las teorías sobre el paso del tiempo, no es el primero en reflexionar sobre las consecuencias de manipular el pasado en el presente. 'Terminator', por ejemplo, lo precedió. Pero en esta ocasión, las pasarelas temporales son más numerosas y porosas.



Nolan es exigente con el espectador, lo obliga a prestar atención para recomponer el 'puzzle', aun cuando eso requiera varias revisiones de sus cintas. A cambio, ofrece una montaña rusa de giros inesperados que dejan al público boquiabierto.

El elenco de Tenet lo completan Robert Pattinson, que encaja a la perfección en su personaje ambiguo, a quien “le gusta el caos y vivir en plena pesadilla”, según el propio actor, y Elizabeth Debicki, que vuelve a interpretar a una mujer ultrajada que recobra su libertad, como en Viudas, de Steve McQueen.

El 'salvador del cine'

Y es que con tanta grandilocuencia cinematográfica, todas las esperanzas de la industria están puestas en Nolan.



Más allá de su trilogía de 'Batman', que recaudó unos 2.400 millones de dólares, sus últimas películas también han sido auténticos fenómenos de crítica y público. 'Inception' (2010), un filme de ciencia ficción metafísica en torno al mundo de los sueños, nominada al Óscar a mejor película y mejor guion original, sumó más de 829 millones de dólares en todo el mundo. 'Interstellar' (2014), una aventura espacial inspirada en las teorías sobre los agujeros negros y los viajes en el tiempo, superó los 677 millones, y 'Dunkerque' (2017), que llevó el cine bélico a una escala intimista, 526 millones.



Disney, por ejemplo, propondrá directamente 'Mulan', su última gran apuesta, en su plataforma. Pero Warner Bros. decidió confiar en Nolan. Así, 'Tenet' se estrenará en más de 70 países el 26 de agosto, antes que en Estados Unidos, donde saldrá el 3 de septiembre. Se espera que llegue a Colombia pronto, cuando se abran las salas.



“Estas últimas semanas nos recordaron, si es que era necesario hacerlo, que hay cosas más importantes en la vida que ir al cine. Pero cuando reflexionamos en todo lo que el cine nos ofrece, puede que no sea tan inútil”, escribió el influyente director recientemente.

La manera en la que Nolan trabaja

Con su impecable traje de tres piezas, Christopher Nolan recuerda más a un profesor de universidad inglesa, cerebral y comedido, que a un director de exitosas superproducciones fuera de serie.



El contraste de su obra con su persona ha sorprendido a más de uno de visita en sus rodajes. Nolan se viste siempre con una elegancia británica, inclusive para el rodaje de un diluvio pirotécnico en 'Dunkerque' y de las tres de 'Batman'.



Con su sempiterno mechón peinado hacia un lado que le da un aire de niño bueno, es también un devoto del té. “Siempre lleva una petaca en el bolsillo. Yo me decía que debía de haber algo mejor que té en el interior. Le pregunté: ‘¿No llevas vodka ahí dentro?’. Y me contestó: ‘No, solo té’ ”, recordó a 'The New York Times' Michael Caine, actor fetiche de Nolan, presente también en 'Tenet'.



La presencia de Caine en ocho de sus largometrajes arrancó cuando el director se presentó en persona en casa del actor, para proponerle interpretar a Alfred.



Considerado un mago del cine, Nolan no se formó en esta disciplina, sino en Literatura Inglesa, lo que puede explicar su obsesión con los guiones, coescritos con frecuencia junto a su hermano Jonathan (como el de Memento, el de 'The Dark Knight' y el de 'Interstellar'), que es además el creador de la serie 'Westworld'.



Su productora, Emma Thomas, no es otra que su esposa, a quien conoció en su primer año de facultad en Inglaterra. Desde entonces, es el tiempo lo que fascina a Nolan, como revela toda su obra, desde el juego cronológico de Memento hasta la noción del tiempo invertido en 'Tenet'. Una de las singularidades de la cámara es que capta el tiempo, afirma el director en el dosier de prensa de 'Tenet'. “Todos estamos un poco obsesionados con el tiempo, ¿no? Nos domina”, completa Emma Thomas.



Y, aunque siempre se rodea de poderosos equipos, es sobre todo Nolan quien domina lo suyo, como demostró en una entrevista con Al Pacino, filmada para la promoción de la película 'Insomnia'. Cuando el protagonista de El Padrino le preguntó si era adepto a los 'storyboards', Nolan respondió: “Para algunas escenas de acción, pero suelo imaginarlo todo en mi cabeza, como la lista de planos”.



Pero ¿qué contiene la cabeza de Nolan? ¿Cómo escribir un filme como 'Inception', cuya trama se basa en una reflexión sobre los sueños y a la vez en un espectacular descarrilamiento de un tren?



Kenneth Branagh, que participa también en 'Tenet', tiene su idea, según recoge el informe de prensa: “Tengo la impresión de que Chris establece sendos contratos con el espectador. En el primero se compromete a entretener al público al máximo, eso es indiscutible. Pero en el segundo cuenta con la inteligencia, la pasión y la curiosidad del espectador”.



Sea como sea, su éxito innegable preside el estreno de una película de la que no solo se tienen expectativas cinematográficas, sino monetarias. En medio de una pandemia global, el estreno de un filme parece ser mucho más que solo eso.



REDACCIÓN DOMINGO** Con información de Afp y Efe.