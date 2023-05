Los fanáticos de las series The Last of Us y Euphoria tendrán que armarse de paciencia. Las nuevas temporadas de estas producciones tendrían un retraso considerable en su estreno.

Así se ha vislumbrado el panorama para la televisión y el streaming por la huelga de los guionistas que están pidiendo mejores condiciones salariales ante el gran desempeño que han tenido sus narrativas entre la gente y el éxito en que se han convertido para las plataformas especialmente.



Le da contexto: ¿Qué series se afectan con la huelga de guionistas de Hollywood?

Precisamente la representante de HBO encargada del desarrollo de contenidos, Francesca Orsi, le dijo a la revista Deadline que espera que se pueda llegar a un acuerdo con los escritores para tener una agenda clara de las producciones que cerrarán el 2024 y el panorama para 2025.

“En este momento, los programas que espero emitir no estarían listos si esta huelga dura seis o nueve meses. Pero creo que abordaremos ese problema una vez que lleguemos a él”, dijo en una entrevista al mismo medio. Eso afectaría el regreso de éxitos como la segunda temporada de The Last of Us y la tercera de Euphoria.

La situación es complicada, ya que The Last of Us tuvo un promedio de audiencia impresionante (con 32 millones de espectadores por episodio solo en Estados Unidos) y una historia de apocalipsis, redención e infectados en la que brillaron Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas.



Otro tema: ¿La inteligencia artificial dejará sin trabajo a los guionistas de Hollywood?

Rue, la protagonista de 'Euphoria' es interpretada por Zendaya. Foto: HBO

La historia gira en torno a Joel (Pedro Pascal) quien tiene que llevar a una niña de 14 años, Ellie (Bella Ramsey), en un viaje peligroso para tratar de encontrar una cura, ya que Ellie es la única persona inmune a la infección que casi ha acabado con la humanidad.



Puede leer: El psicodélico viaje de Spider-Man en su nueva película

Mientas que Euphoria se convirtió en el retrato más crudo e impactante de las nuevas generaciones, involucrando las experiencias de un grupo de adolescentes con un estilo visual muy singular y sin tapujos a la hora de revelar sus conflictos. Protagonizada por Zendaya, la trama de su nuevo ciclo promete un cambio de escenario. Las tragedias y alegrías ya son serán en la escuela, sino en nuevos espacios. Sin embargo, todo indica que habrá que esperar.

