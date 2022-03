TelevisaUnivision obtuvo este miércoles un amparo para transmitir la serie "El último rey. El hijo del pueblo" sobre el fallecido cantante Vicente Fernández, cuyos herederos mantienen una batalla legal contra la cadena de televisión.



La empresa anunció el amparo que obtuvo de un juzgado federal en Ciudad de México contra las medidas precautorias que había ordenado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la serie, que se estrenó este lunes contra la voluntad de la familia Fernández.

"Con esta resolución judicial federal se confirma lo manifestado por las empresas promoventes del amparo, esto es, la autoridad no puede suspender de manera precautoria la serie 'El último rey. El hijo del pueblo' que se transmite por (el canal de) Las Estrellas", indicó en un comunicado.



La cadena de televisión se pronunció después de que este sábado el abogado de la familia Fernández, Marco del Toro, declaró a medios que obtuvo una resolución de un juzgado civil para frenar la bioserie con el argumento que " Vicente Fernández" es una marca registrada.



En tanto, la compañía ha acusado a los herederos de Fernández, fallecido el 12 de diciembre, que "pretenden censurar" la serie con el alegato de "que el nombre de una persona está "'registrado'".



Por ello, la televisora celebró este miércoles que, con el amparo, "la censura previa que sobre contenidos audiovisuales se ha intentado en los últimos días ha quedado detenida".



"Como TelevisaUnivision ha mencionado, no permitiremos se concreten actos que atenten contra la libertad de expresión en México", concluyó su comunicado de tres párrafos.



Esta producción causa controversia desde enero, cuando la nueva fusión de Televisa y Univision anunció la serie basada en el polémico libro de la escritora argentina Olga Wornat, "El último rey", en referencia al rol de Fernández como último ícono de las rancheras y arquetipo del macho mexicano.



La empresa llegó a un acuerdo junto a Editorial Planeta en México para adquirir los derechos de la biografía no autorizada del cantante, escrita por Wornat y publicada días antes de la muerte de Fernández, el 12 de diciembre.



En la producción mexicana el cantante ranchero Pablo Montero interpreta a Fernández, pero Netflix alista otra versión con el actor Jaime Camil como protagonista.



La viuda de Fernández, Refugio Abarca "Doña Cuquita", arremetió contra Televisa en los últimos días, al acusar a la empresa de "abusar de su nombre".



Pero el productor de la serie de Televisa, Juan Osorio, defendió este miércoles en una entrevista con Efe su producción. "Hay una cosa muy clara, este producto lo hicimos como le hubiese gustado a Vicente Fernández", sentenció.



