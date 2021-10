Telechobis, la 'terrorífica' versión mexicana de los Teletubbies

Si usted nació durante la década de los años noventa, quizá recordará el programa para niños los ‘Teletubbies’: aquellos muñequitos de colores, con una antena en sus cabezas y con un aspecto alienígena, que buscaban enseñar valores a los bebés y a los infantes de los hogares del mundo.



Los 'Teletubbies' fue una de los programas infantiles más exitosos de la historia Foto: AFP

El programa britanico tuvo un gran éxito, sobre todo en la década de los 90 y principios de siglo.



Lo que caracterizaba era el gran atractivo visual y cromático de su contenido, el cual fue sumamente llamativo para los niños y niñas de la época. Ellos podían quedar ‘embelesados’ viendo el programa.



Tinki Winki, Poh, Dipsy y laa- laa, personajes del show, se convirtieron en el referente mundial de una generación que en la actualidad aún los recuerda pese a que han pasado casi 25 años de su estreno.



Su primera transmisión salió al aire el 31 de marzo de 1997 en la cadena ‘BBC’, de Londres. Después de cinco años de éxito internacional dejó de ser grabado en 2001, aunque sus episodios se retransmitieron un par de años más.



En 2015 se hizo un intento de ‘nueva versión’, pero no caló tan bien dentro de la nueva audiencia infantil de esos años y terminó saliendo del aire.



De todos modos, muchos años antes hubo un suceso ‘sepultado’ por la televisión mexicana: se crearon unos ‘teletubbies latinoamericanos’ que no recogieron el éxito esperado y, por el contrario, causaron una que otra pesadilla en la audiencia infantil que vio los efímeros episodios.

Los Telechobis

En la década de los 90, paralelamente al éxito de los Teletubbies británicos, ‘TV Azteca’, cadena televisiva mexicana, lanzó un programa que intentaba emular el formato original de los personajes de colores, pero fue un rotundo fracaso.



La serie para niños se llamó los ‘Telechobis’. Su primera emisión fue en 1999. Desde el inicio se intentó dar con un contenido educativo igual que el formato original, pero con un toque más local.



Después de algunas emisiones al aire y poco rating, el programa salió de la parrilla.

Uno de los principales argumentos de su fracaso se le atribuye al poco atractivo visual de los personajes del show.



En su momento, algunos televidentes manifestaron que eran sumamente espeluznantes y perturbadores, pues los rostros parecían salidos de una película de terror. No tenían nada que ver con los muñequitos tiernos europeos.



La polémica también giró en torno a que era una copia ‘descarada’ de la versión original. La discusión del plagio hizo tambalear a los productores. Finalmente terminó saliendo del aire, pero quedará en el recuerdo como uno de los fracasos más comentados y rotundos de la televisión nacional mexicana.



¿ Qué es de la vida de los personajes de los ‘Teletubbies’?

Poco se sabe de los nombres reales de las personas que le dieron vida a los Teletubbies: Jhon Simmit ( Dipsy) , Simon Shelton (Tinki Winki), Nikki Smedley (laa-laa) y Pui Fan lee (Poh), fueron los rostros detrás del disfraz de la serie británica.



Para algunos la vida en el mundo del entretenimiento siguió y para otros, como ‘Tinki Winki’, la vida no les sonreiría del todo, pues desencadenaron en trágicos finales.



Simon Shelton fue hallado muerto en una calle de la ciudad de Liverpool, en 2018, muy cerca al edificio ‘Port of Liverpool Building’ con una gran dosis de alcohol en su sangre.



Según lo dicho por las autoridades locales, el actor habría muerto de hipotermia debido al estado de embriaguez que tenía, el cual hizo que se quedara postrado sobre el andén.



El fuerte invierno hizo lo suyo y el actor sucumbió en la vía pública.



Antes de su interpretación en el programa infantil, Shelton participó en ‘Incredible Games’, en 1994, en el cual encarnaba a uno de los villanos del show: ‘Dark Night’.



Por su parte, John Simmit (Dipsey) ha dedicado su vida al Stand-Up Comedy. Según lo que se sabe del actor, es el productor ‘Upfront Comedy’, una firma de comediantes internacional que se dedica a realizar presentaciones en países como Estados Unidos y Reino Unido.



"Nadie pensó que Teletubbies se convertiría en un fenómeno así. (...) Aun miro mi 'inbox' y veo una gran cantidad de humildes mensajes de fans de 20 años agradeciéndome por hacer su infancia feliz. Pero todavía no encuentro respuestas apropiadas para ellos. A pesar de todo, es una extraña forma muy manejable de fama" . afirmó el actor en conversación con ‘iNews’, en 2017.



Pui fan Lee siguió con su carrera actoral que fue en ascenso después de interpretar a ‘Poh’ en el show infantil.



La actriz ha participado en largometrajes como 'Metrosexuality' (2006), 'Murder Investigation Team' (2003) y 'State of Play' (2009). También obtuvo un pequeño papel en la aclamada película 'El diario de Bridget Jones' (2001).



Finalmente Nikky Smedley (Laa-Laa) ha seguido relacionada con el mundo del entretenimiento infantil. Ha dado conferencias en la iniciativa social creada por ella ‘How To Speak Child’ en la cual dicta cátedras de cómo tratar el comportamiento infantil.

Los actores que dieron vida a los 'Teletubbies'. Foto: AFP / Archivo particular / Captura de pantalla - Instagram: @emilyatack, @ johnsimmit / Twitter: @ Realpuifanlee

