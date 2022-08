No fue una, no fueron dos, son todas. Todas son éxitos en Netflix. Betty, Escobar, Pasión de gavilanes, Café, La reina del flow, Pedro el escamoso, Nuevo rico, nuevo pobre, El cartel… y siguen… ¿Por qué no triunfan las ficciones mexicanas, brasileñas, chilenas o argentinas y sí las colombiches? He aquí mi ficción al respecto.

Remix. La telenovela colombiana ha sabido mezclar y fusionar todas las tendencias del formato telenovela. Así hemos creado un sancocho bien sabroso. De lo mexicano y venezolano asumimos que el amor es nuestra gran epopeya y el criterio fundamental para subir de clase y hacer justicia. De lo brasileño nos inspira su modo visual de narrar, pero sobre todo esa reflexividad sobre los relatos fundadores de la nación, esa pregunta de quiénes somos y de dónde venimos. De lo argentino nos gusta lo urbano, culturoso y atrevido moralmente.



La mezcla de géneros. La telenovela colombiana no es solo melodrama, lo tiene como referente, pero lo adoba siempre con comedia. El elemento fundamental es el humor. Hay épica, pero con risitas; hay tragedia, pero con ironías; hay melodrama, pero con sonrisas. Todo es comedia por aquí.



Mujeres. Nuestras actrices son poderosas, bellas y gustadoras, pero mejor aún, actúan muy bien. Y en esa línea, los personajes femeninos son guerreras, echadas para adelante, constructoras de su propio destino. Duras pero amables, trabajadoras y gozosas.

Innovación. Creamos formatos con éticas extrañas de “a las que sea” como la bioepic y la narconovela. Olvidando un poco el amor romántico se han narrado las épicas y tragedias de cantantes, ídolos populares y narcos. Esos que han logrado salir de la miseria gracias a su talento para cantar y delinquir. No hay melodrama, pura épica y tragedia; obvio, con humorcito. Y no hacemos 12 capítulos, se le hace los que sea. Una vida da para muchos capítulos.



Ética. Se le vende el diablo y se le reza a Dios, muy colombiche. Se cuentan historias premodernas de Dios, familia, patria y tradición, del amor-éxito y justicia del ojo por ojo y diente por diente… pero en sincretismo con los valores posmodernos de todo por el billete hasta las tetas y Dios. Una ética premoderna, pero muy capitalista.



Paisaje. Colombia es magia colorida. Se ve bello y poderoso. Los exteriores seducen. Ese híbrido entre seguir siendo rurales, pero con tumbaos urbanos hacen que el look sea espectacular.



Oficio. Sabemos hacerlas. Hay historias distintas, muchos buenos productores, guionistas y actrices. Se sabe producir mucho y a bajo presupuesto. Nos salen bien. El pecadito es que cobramos poco porque explotamos mucho a los técnicos y el talento: muchas horas de trabajo y poco pago.



Estilo. Colombia tiene una estética reconocible. Una marca en sus grandes historias a lo Gaitán, Dago, Juana Uribe, Julio Jiménez, Bernardo Romero, Mónica Agudelo… y muchos más. Historias distintas con una estética propia y muchas pero muchas grandes actrices.



¿Y Ud. por qué dice que es que gustan tanto?



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

