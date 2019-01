'12 crónicas', un espacio con historias del Caribe judicial

Casos reconocidos de la historia judicial del Caribe colombiano se pueden ver en 12 Crónicas, serie documental que se emite desde el domingo pasado a las 9 de la noche por Telecaribe.



Dirigido y presentado por el escritor John Better Armella no es, como podría pensarse, un programa amarillista, “sino la narración doce casos judiciales que conmovieron a los habitantes del Caribe colombiano”, dice Better.

“El programa se hizo de forma cuidadosa, tanto en el lenguaje como en los detalles visuales, la intención es mostrar cómo la violencia ha permeando nuestra vida y como estos hechos de hace cuarenta años o menos, siguen en nuestros habitantes. Queríamos contar una historia que refrescara la memoria de las víctimas y de paso la de sus familiares que todavía, en algunos casos exigen justicia”.



'12 Crónicas' cuenta los casos de las hermanas Khaled, Nancy Mestre, Juan Senior, el actor Jaime Saldarriaga (conocido como el ‘Siete mujeres’, personaje que representó en la televisión), Lino Fernando, “y otros más actuales, como el asesinado del joven fotógrafo José David Montoya, que murió cuando intentaban robarle su celular y, al parecer, se resistió”, dice el escritor barranquillero.



Better ha realizado para Telecaribe las series 'Educando a Lucía' y 'Crónicas translocadas'.

CULTURA

En Twitter: @CulturaET