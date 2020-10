'Tehran': la nueva serie de espionaje en Medio Oriente

'Tehran' es una ambiciosa producción israelí sobre la misión de una agente y pirata informática de infiltrar líneas enemigas en la que el juego de espías no involucra a la CIA, el Kremlin o el MI6, sino al Mossad y a la Guardia Revolucionaria Iraní. Esta serie busca mostrar el conflicto entre los dos países que han sido enemigos jurados por varias décadas desde una perspectiva diferente.

Shaun Toub, conocido por sus papeles en películas como 'Bad Boys' y 'Iron Man', tenía dudas cuando le ofrecieron el papel de Faraz Kamali, un agente de la inteligencia iraní en la serie de Apple TV+.



"Mi principal preocupación era como iban a percibir los iraníes esto y si iba a tener una reacción negativa, si me iban a criticar por haber hecho la serie", dijo el actor iraní en una conversación virtual desde Los Ángeles, donde está radicado. Toub, de 57 años, tenía claro que no quería interpretar un estereotipo.



Sus dudas se disiparon en una conversación con el director Daniel Syrkin y el guionista Moshe Zonder, en la que le desglosaron cuán complejo sería su personaje y en general toda la serie, que explora el sacrificio humano que tienen que hacer los encargados de velar por la seguridad de sus respectivos regímenes.



En palabras del propio Toub, el resultado es una serie de suspenso y espionaje, con muchos giros, pero humana. "Muestra que la gente en los dos lados es simplemente humana con las mismas luchas y conflictos".



La expectativa del actor, que salió de Irán a los dos años, es que a la audiencia internacional la disfrute porque no han visto nada por el estilo. "Con suerte les va a encantar", dijo.

La serie, producida en Israel y distribuida internacionalmente a través del servicio de streaming Apple TV +, se centra en Tamar Rabinyan, interpretada por Niv Sultan, una agente y genio de las computadoras del Mossad con la misión de ingresar sin ser detectada a Teherán para poder neutralizar un radar iraní y facilitar así un ataque aéreo de Israel sobre un reactor nuclear, todo en un lapso de 24 horas. Pero las cosas no resultan como estaban planeadas, principalmente porque no sabe si confiar en sus propios aliados.



"Tamar queda atrapada detrás de la línea enemiga, y en el proceso nos enteramos que Irán es donde están sus raíces, es su país de origen. Además de ser una agente del Mossad es alguien valiente y brillante", dijo Sultan de su personaje.



Conectada también virtualmente desde Israel, la actriz de 28 años explicó que su personaje tiene que enfrentar su doble identidad. "Tiene que conocer su historia y la de su familia y se enfrenta al dilema de ser leal a su familia o a su país".



Debido al conflicto de varias décadas entre Irán e Israel, los productores tuvieron que rodar la serie en Atenas, Grecia, donde con asesoría de expertos recrearon las calles de Teherán.



"Decidimos rodar en Atenas debido a la topografía (una ciudad rodeada de montañas) y algunas de las calles eran fáciles de transformar en Teherán", dijo el diseñador de la produccióin Yoel Herzberg.

La primera temporada de ‘Tehran’ tiene ocho capítulos y está disponible a través de AppleTV+. Foto: APPLETV+

El compromiso con la autenticidad llevó al director Syrkin y a Sultan a tomar lecciones intensivas de farsi (persa) por cuatro meses antes del rodaje. El diálogo de la serie salta entre hebreo, farsi e inglés todo el tiempo.



"Tuve que aprender de verdad sobre la cultura iraní y sumergirme en ella", aseguró Sultan, quien también tuvo que entrenar Krav Magá y aprender el manejo de armas. "Conté con mucha gente profesional que me ayudó en el set y fuera del set, fue increíble porque como actriz tuve que buscar mi personaje en este increíble mundo".



Syrkin, el director, reconoce que al final están tratando de crear entretenimiento que mantenga a la audiencia conectada, pero para los realizadores fue muy importante que un espectador iraní sentado en casa se sorprendiera de la autenticidad.



Toub contó que muchos iraníes ya han tenido la oportunidad de ver la serie y según los comentarios que ha recibido les ha encantado. "Han disfrutado la complejidad de la historia y los personajes. Ha sido una completa sorpresa" agregó.



Los dos actores son conscientes de que la distribución a través de Apple TV+ es una excelente oportunidad para sus carreras y para producciones que se salen del molde de Hollywood. "Estoy muy agradecida, esta es una plataforma global y estamos muy felices porque tienen todo tipo de audiencia alrededor del mundo, y el hecho de que nuestra historia y nuestros personajes vayan a llegar, o tal vez influenciar, a tanta gente es grandioso", concluyó Sultan.

CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Nueva York