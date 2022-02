Este martes el 'canal RCN' estrenó su apuesta musical 'Te la dedico', una novela que le rinde homenaje a la música popular.



La producción cuenta la historia de ‘Wilson Barrera’ y ‘Adriana Osorio’, dos cantantes de origen humilde que quieren convertirse en grandes estrellas, pero que en el camino encuentran muchos tropiezos.

"Sin duda alguna, una historia atrapante llena de despecho, dolor y mucha música", destaca el canal.

La telenovela cuenta con una nómina de reconocidos actores como Diana Hoyos, Marcela Gallego, Andrés Suárez, Valerie Domínguez, Juliana Velásquez, Álvaro Bayona, entre otros. Además, es el debut actoral del cantante Pipe Bueno.



Aquí le contamos sobre los actores y sus personajes.

Diana Hoyos

La actriz, de 36 años, es recordada por su participación en producciones como 'Oye bonita', 'Amar y temer', 'Comando élite' y 'Enfermeras'.

La actriz dejó su papel en 'Enfermeras' para protagonizar 'Te la dedico'. Foto: Instagram: @dianahoyosmusic

Actualmente, interpreta a 'Adriana Osorio', una mujer talentosa que perdió a su padre a temprana edad. Desde niña ha vivido situaciones difíciles, pero ha encontrado su refugio en la música, aunque su madre no la apoya.



Pipe Bueno

El cantante de música popular inició su carrera musical desde muy joven, pero fue el éxito 'Recostada en la cama' (2008) el que lo catapultó a la fama.



Desde entonces, ha colaborado con distintos artistas como Maluma, Jessi Uribe, Pasabordo, entre otros. Su más reciente lanzamiento fue 'Guaro', canción que interpreta junto a grandes exponentes del género como Darío Gómez, Alzate, Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, Luis Alberto Posada, entre otros.

El cantante de música popular tiene una relación sentimental con la 'influencer' Luisa Fernanda W. Foto: Instagram: @pipebueno

'Te la dedico' es el debut actoral del cantante, quien personifica a 'Wilson Barrera', un joven cantante que pierde a sus padres y que queda a cargo de su hermana 'Brenda'. De niño conoció a 'Adriana' y, desde entones, se enamoró de ella, pero, cuando se separan, busca cumplir su sueño lejos de ella con el apoyo de 'La Mona'.

Valerie Domínguez

La actriz y modelo fue Señorita Colombia en 2005, desde entonces, se ha mantenido vigente en el medio como presentadora y actriz.



Ha trabajado en novelas como 'El último matrimonio feliz', 'Los caballeros las prefieren brutas' y, recientemente, actuó en 'El hijo del Cacique'.



La actriz ha participado en varias novelas nacionales. Foto: Instagram: @valeriedomi

En la nueva producción del 'canal RCN' interpreta a 'Zuly Robayo', también conocida como 'La Mona', una mujer fuerte que quedó viuda a los 30 años y que se enamora de 'Wilson'. Tiene una hija, 'Manuela', y se mueve en un mundo lleno de corrupción para poder sobrevivir.

Andrés Suárez

Es un actor colombo-venezolano que inició su carrera en la televisión en 'Padres e hijos'. Además, ha participado en importantes producciones como 'El Joe, la leyenda' y 'Enfermeras'.



El actor interpreta a 'Henry Bedoya'. Foto: Instagram: @andressuarezmontoya

Actualmente hace parte del elenco de 'Te la dedico' con el personaje de 'Henry Bedoya', un productor musical que descubre a 'Adriana' y busca convertirla en una estrella.

Juanita Molina

La joven actriz de origen paisa, que inició su carrera en la televisión desde los 16 años en Telemedellín, es recordada por su papel de 'Sandee' en la exitosa serie 'La Reina del Flow'. Además, tuvo una corta aparición en 'Arelys Henao, canto para no llorar'.



La actriz interpreta a 'Brenda', la hermana de protagonista. Foto: Instagram: @juanismolina

Actualmente, personifica a 'Brenda Barrera', la hermana menor del protagonista y quien le ocasionará varios dolores de cabeza. De hecho, 'Wilson' no está de acuerdo con la vida que lleva su hermana, por lo que tendrán varias discusiones.

Marcela Gallego

La mujer, de 50 años, ha consolidado una importante carrera como actriz de teatro, cine y televisión. Ha actuado en producciones como 'La baby sister', 'Celia', 'El man es Germán' y 'El Bronx'.



'Rosa Gómez' menosprecia el talento de su hija. Foto: Instagram: @marcelagallego70

En 'Te la dedico' interpreta a 'Rosa Gómez', la mamá de la protagonista, quien no apoya los sueños de 'Adriana'. Es una mujer que nunca ha trabajado, pero que le gusta gastar el dinero, de hecho, espera que su hija le devuelva el estilo de vida que tuvo antes de perder a su esposo, pero la echa de la casa por enfocarse en la música.

