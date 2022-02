'Te la dedico' es una historia bonita, sencilla y muy colombiche. Gusta en lo televisivo y sabe sabroso por lo popular. Su único defecto es estar en RCN, el canal que no se ve porque tiene a los televidentes ofendidos por su duqueuribismo.



La historia ya la sabemos: un amor contra todo el mundo y cantantes de música popular que deben vencer todo para ser los ídolos. Amor del bueno y música para agasajar los sentimientos. Y es que Colombia es música: aquí se le canta más que conversar. Y por ahí pasa nuestra identidad sentimental.

Por eso, como dijo la protagonista en el primer capítulo: “No me hable, cánteme”.

Potente en que tiene a Diana Hoyos, que ha demostrado que sabe actuar, cantar y gustar. Y aparece el ídolo popular Pipe Bueno, que lo hace de manera tierna y creíble.



En lo sobresaliente está Marcela Gallego como mamá de la cantante ya que construye un personaje odiable por testaruda, miedosa e insoportable. Interesante el personaje de Rafael Zea, quien logra ponerle humor a la vida y es la memoria de la historia.

Seguro que si Te la dedico estuviera allá tendría un gran rating.



Lo otro bueno, también, está en que se puede ver cuando a uno se le dé la gana en HBO Max. Eso es maravilloso porque en nuestro tiempo se ve cuando uno quiere o puede. Y para eso están las plataformas.



Seguro allí triunfará como lo hace la nueva Café en Netflix.



Y si triunfan allí, ¿por qué no en RCN? Pues que RCN le vendió el alma a Duque, y ni siquiera los uribistas ven el canal.



El noticiero no marca porque enerva y molesta a la gente. Y los televidentes una vez se les cae la confianza en un canal, ciao, te vi.



RCN debería cantarle al televidente Perdóname, de Pipe Bueno. Y decirle: “Cometí un error al dejarte ir. Cometí un error. Y hoy siento morir (…). Y vengo ante ti, pidiendo perdón. Me humillo ante ti. Pues no te olvido, no, oh. Perdóname porque te estoy necesitando. Perdóname por haber sido tan ingrato, pues yo sin ti no sé vivir. Es tan intenso mi dolor. Que si no vuelves yo me muero por tu amor”. Y RCN está muriendo por su bajo rating, pero no pide perdón.



Y para hacer real este perdón puede inventarse otro modo de hacer las noticias (no es el set, ni los presentadores, ni la tecnología). Cambiar de mirada. Intentar otros formatos. Poner el noticiero en otro horario. Y, sobre todo, pedir perdón. El resto del canal es bueno. Sus ficciones y demás programas están bien, pero debe pedir perdón al televidente por su maniqueísmo informativo y hacer las noticias en otro modo.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

