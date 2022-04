Contar en televisión la historia de Rosa, una mujer que es seducida por un estafador que le hace vender su casa, se desaparece y la deja en la calle, lleva a la actriz Marcela Gallego a pensar que eso sucede más de lo que alguien se pueda imaginar y que nadie puede decir que está libre de que le pase.



Rosa es su personaje de Te la dedico, telenovela de RCN, y según dice la actriz, a esta mujer le toca aprender de manera dura a cambiar su vida. “Pero lo que le hace este estafador es horrible”.



Formada en las tablas, Marcela Gallego empezó a actuar a los 15 años y hoy tiene 51. A los 13 ya tomaba talleres en la Corporación Colombiana de Teatro.



Luego vinieron las obras y “me gustaron mucho, pero yo quería estudiar sociología o sicología. La actuación me parecía poco rigurosa. Sin embargo, entré finalmente a estudiar periodismo, pero me salí porque no podía cuadrar los horarios. Luego me matriculé en Historia, hasta que un profesor me dijo que escogiera. Ya estaba acostumbrada a ganar mi plata y me decidí por este bello oficio, en lo que me ayudó el director mexicano Luis de Tavira, que llegó al Teatro Popular de Bogotá, y que a los 21 años me convenció e hizo que me conectara”. El teatro es una constante en su vida. Ha estado en muchas obras, pero tal vez su personaje más recordado es el de 'Los monólogos de la vagina'.

Ratifica que “actuar humaniza mucho, es como una universidad sobre el ser humano, toca el alma y hay que ser constante. La condición de artista no se produce todos los días. Crear un personaje exige constancia y madurez, yo creo que por eso hay personas que tiran la toalla”.



Y habla de documentos que protegen la condición del artista. “Un escritor no saca un libro cada mes. Shakira no tiene una canción nueva todos los días. Lo mismo pasa con nosotros, por eso es necesario que los Estados cuiden a quienes se dedican al arte, por la naturaleza de su trabajo, que es intermitente, así como en su seguridad social”.

En estos días, dice, ha sentido más esto último. Las grabaciones de Te la dedico se terminan pronto y ha oído a algunos compañeros preocupados.



“Además de actuar, me he dedicado a la docencia y desde la pandemia hago proyectos virtuales. Hay mucho talento esperando formación, jóvenes muy pilos que quieren aprender”.



Este proyecto tardó años en volverse realidad. “Soy muy perfeccionista, así que me demoré organizándolo y definiéndolo, pero creo que más de 30 años de experiencia me sirvieron mucho”.



Y cuando hace sus cursos aparecen alumnos de Canadá, Australia, Chile, además de Colombia.

Mientras, Rosa todavía está en su piel. Gallego cuenta que cuando le ofrecieron el personaje, le dijeron que era la mamá de la protagonista, Adriana (representada por Diana Hoyos), a quien le hace la vida difícil.



“Pero que a lo largo de la novela iba a tener una transformación, y ese fue el reto, cómo hacer que se vaya ablandando, cómo humanizarla. Rosa es un poco narcisista y está convencida de que debe proteger a su hija”.



Una protección que llega a la mentira, pues le dice a Adriana, cuando tiene 9 años, que su papá, Alfredo (representado por Álvaro Bayona) se murió en un accidente. Incluso le inventó una tumba a donde iba Adriana con frecuencia, ya adulta, a seguir llorando a su papá.



La verdad es que Alfredo estuvo preso por narcotráfico y cuando regresa, a Rosa se le cae el mundo. “Ellos eran una familia próspera y todo se vino al piso, se tienen que ir del pueblo y llegan a Bogotá, a empezar de cero, y esa mentira a ella le pareció aceptable. El problema fue que se le convirtió en una gran bola de nieve”.



En su opinión, esta parte de la historia muestra que las familias guardan muchos secretos y esto es desconocido por muchas generaciones, que muchas veces no pueden solucionar problemas o cuando se enteran terminan en grandes conflictos.

Marcela Gallego también actuó en El general Naranjo, El man es Germán (todas sus temporadas), El Bronx, Narcos, La ley del corazón, Todo es prestao y Mentiras perfectas, entre otras.



Todos tienen un lugar en su corazón y su recuerdo, pero el de Lola Calvo adulta en Celia ha sido uno de sus grandes retos: “Por su emocionalidad, era una cantante adicta, alcohólica, atormentada, con una vida difícil, eso es exigencia, porque hay que lograr que no se vaya al extremo”.



Y por Carolina Gaitán, que hizo a Lola joven, “con una propuesta física, facial, de tono de voz impresionante. Yo debía retomar todo eso”.



Recuerda que el primer día que grabó, en una locación, saludó como Lola y oyó al fondo que alguien dijo: “Llego Caro”. Eso le ayudó mucho para saber que había logrado el acento y la voz de esta cantante cubana que realmente era La Lupe, que incluso perdió a sus hijos y solo encontró la paz al final de su vida.



Agradecida con la televisión y con su trabajo de docente, regresa, sin embargo, al teatro. “Es maravilloso tener tiempo para conocer la obra, estudiarla, analizar el personaje, trabajarlo, ensayarlo. Se profundiza mucho en este proceso y por eso uno toma esas herramientas y se las lleva a los otros mundos, como la TV, que es la escuela de la inmediatez, donde un personaje debe salir de manera real pero práctica. Esas son las invaluables destrezas de las tablas”.



