Los fanáticos de la famosa saga de películas ‘Crepúsculo’ recordarán al actor Taylor Lautner por interpretar al joven 'Jacob Blake', un hombre lobo que estaba enamorado de 'Bella Swan' y siempre andaba sin camisa. Sin duda, uno de los personajes más importantes que interpretó el célebre actor, porque lo catapultó al estrellato.



Sin embargo, la experiencia no fue del todo buena, tras el éxito de la primera película de la saga, las exigencias para la segunda se hicieron mayores, fue entonces cuando el actor se vio obligado a cambiar su físico por completo. Después de un tiempo, logró resultados satisfactorios, convirtiéndose en uno de los hombres más guapos en 2008, apareciendo en las revistas juveniles más importantes del momento.

Desde que esta pareja contrajo matrimonio, se les ve muy felices juntos. Foto: Instagram: @taylorlautner

Es así que, durante varios años, el actor gozó del reconocimiento por su aspecto. Hasta 2016, cuando se filtraron unas fotos del actor que dejaron en evidencia su repentina subida de peso. Situación que sorprendió a sus fans, al recordarlo como un hombre de abdomen marcado.



En noviembre de 2022 Taylor Lautner contrajo matrimonio con su novia de varios años, la enfermera Taylor Dome y juntos crearon el podcast ‘The Squeeze’. En uno de sus episodios más recientes se sinceró sobre la presión que ha sentido por su aspecto físico, derivando así en problemas de autoestima.

De acuerdo con su relato, sufrió un trastorno dismorfofóbico corporal, que según Mayo Clinic causa que la persona piense que los mínimos defectos físicos que tiene son más grandes y no deja de pensar en estos.



En el podcast, el actor mencionó que nunca había visto un problema en su cuerpo, hasta que lo compararon en una fotografía en internet: “No pensaba que me veía tan mal. Me molestó y me dolió mucho”.

Por último, contó que ha podido con los años mejorar su relación consigo mismo y, actualmente, con 30 años, se ve muy feliz junto a su esposa, quien ha sido un apoyo fundamental, recordando: “Para que mi cuerpo estuviera físicamente saludable primero necesité que mi mente se recuperara”.

