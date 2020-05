‘En estos días ando en lo que llamo ‘mi retiro’’: Tatiana Ariza

Los dos más recientes personajes de la actriz Tatiana Ariza han sido de oficios específicos: una policía y una médica. La primera, la oficial Johana Martínez, en 'El general Naranjo', y la segunda, la doctora Helena Prieto, en 'Enfermeras'.



Y especialmente el mundo del primero era desconocido para ella. “Es muy enriquecedor para la percepción actoral conocer otras cosas y más aún cuando hemos visto tantas veces el otro lado, el de los malos. Me gustó mucho encarnar a una mujer policía, cómo estudian las mentes, me cuestioné por temas de poder y avaricia que no terminan nunca”.

Ariza, nacida en Pereira en 1984, estudió Licenciatura en Artes Escénicas en Manizales, “convencida de lo que quería hacer, con todo el rigor y la disciplina del mundo”, y luego se vino a Bogotá.



Su primer personaje fue en unos documentales de Fox Telecolombia, 'Arrepentidos', donde interpretó a una joven que era víctima de la trata de personas.



En el mundo médico ya había tenido una experiencia, como Lucy Méndez en 'Sala de urgencias', y cuando su personaje de Helena Prieto, en 'Enfermeras', que tuvo hasta 10 puntos de 'rating' a las 10 p. m., estaba en el mejor momento, llegó la pandemia.



“Eso fue rarísimo, de verdad. Un día fuimos a grabar y al otro nos mandaron para la casa, como castigados por la mamá. Eso fue como lo que vi al principio, más con mi manera de ser tan contestataria, pero luego ya sentí la fragilidad en la que estamos, la necesidad que tenemos de cuidarnos en estos momentos”, dice.



Con su familia entre Manizales y Pereira, no alcanzó a irse y se quedó en Bogotá. Vegetariana desde hace 18 años, lo que está viviendo hoy no es muy distinto a su rutina: “Cocino, leo, estudio, veo series y películas, pero el regalo que más me he dado es la disciplina de la meditación, que para mí es una herramienta básica, un proceso de introspección lindo que quita peso. Lo de afuera no va a cambiar, pero uno sí puede estar de otra manera”, dice.



Lo único que le ha parecido raro es que nunca había estado tanto tiempo sin grabar o participar en un proyecto, y eso la ha llevado a descubrir que podía hacer ejercicio de alto rendimiento, “algo que nunca pensé es levantarme a hacerlo cada día de manera tan juiciosa”.

En su proceso para ser Johana Martínez, Tatiana Ariza no averiguó si este personaje había existido como tal. “Puede representar a tantas policías que han estado allí, exponiendo su vida por todos nosotros. Y cuando la empezamos a trabajar con los directores, Diego Mejía y Mónica Botero, yo me inspiré un poco en Mónica: muy sola en un medio machista, exitosa y talentosa, pero alguien que debe pararse de una manera a pedir las cosas. A Martínez, por ser bonita y tener un menor rango, le hacían matoneo, como si su belleza fuera el abismo de su desgracia”, agrega.



Entonces, empezó a sacar pecho, a mirar de otro modo y ratificar que su personaje es muy bueno en lo que hace. “Además, como tiene que infiltrar a los mafiosos, esa es otra parte porque ella se entrenaba para eso, con pintas, pelucas, formas de hablar, de bailar y de actuar frente a ellos”.



De alguna manera fueron muchas actuaciones, “porque Tatiana representa a la agente infiltrada Johana, pero ella está actuando un montón de mujeres por una causa, que es un país, y sola, porque así debe ir a todas sus misiones, sin apoyo, pero además, en el camino entendía a esas mujeres que tenían relaciones con los narcotraficantes, muchas de ellas llenas de miedo, y cuando salía de una misión no volvía a ser la misma”.



Ariza no sabe cuánto más tiempo va a estar en esta situación, “pero siento que se va a demorar. En lo que sí pienso es en la vida que viene después y espero que la gente sea mucho más empática”, pues pareciera que este va a ser el nuevo contacto, ahora que estamos en distanciamiento social. “Eso sí, me preocupan mucho las personas mayores, que están aisladas”, dice.



No sabe cómo serán los nuevos códigos de los modelos de producción de seriados y películas, “pero estos tendrán que cambiar, nos toca”, dice mientras habla de retomar la grabación de 'Enfermeras', donde su personaje quedó en punta y aunque era la antagonista más querida de la franja estelar, porque es una buena médica y ha tenido una vida difícil, “hay que esperar con qué sale Helena Prieto en su regreso”.



Mientras tanto, Tatiana Ariza goza de esto que llama “mi retiro”, buscando sus respuestas y haciendo su camino interior.



