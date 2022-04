El participante de MasterChef Celebrity, Sebastián ('Tatán') Mejía, generó diversas reacciones al tirar el delantal de cocina, después de recibir los resultados de un reto para evitar pasar a una prueba de eliminación.



(Le puede interesar: Tatán Mejía ya había participado en un reality además de ‘MasterChef’)



Los chefs dieron su veredicto a favor de Aida Bosa y Ramiro Meneses, y esto generó en 'Tatán' una evidente frustración por haber perdido la posibilidad de subir al balcón de salvación.



"A nadie le gusta perder. A mí no me gusta perder", dijo Tatán, como es conocido por sus seguidores en redes sociales.

En el transcurso del reality de cocina, Tatán se ha destacado como uno de los participantes más sobresalientes por la presentación de sus platos y la buena sazón; sin embargo, al perder en el reto del pasado viernes 1.° de abril, tendrá que medirse en la cocina con sus demás compañeros para evitar ser eliminado de la competencia.

Facebook Twitter Linkedin

Tatán Mejía junto a su compañera de cocina Manuela González. Foto: Captura de pantalla

En el reto previo a la prueba de eliminación, las diferentes celebridades tuvieron que replicar un plato elaborado por el chef invitado Jaime Torregrosa. La receta consistía en una salsa de ajo blanco y un pollo apanado con dos términos de cocción diferentes.



(Lea: MasterChef Celebrity: ¿qué pasó entre Tostao y Pamela Ospina?)



Antes de realizar la receta guiada por el chef, los participantes tuvieron la posibilidad de escoger a una pareja. Manuela González, Natalia Ramírez, Carlos Báez y Ramiro Meneses eligieron a sus compañeros porque ganaron una prueba de despresar un pollo en el menor tiempo posible.



González escogió a Tatán como su compañero y las otras duplas se fueron conformando para pasar al siguiente punto de la réplica al plato cocinado por el chef Torregrosa. Aunque no todos los cocineros pudieron seguir las instrucciones de forma exacta.



(También: MasterChef Celebrity: ¿Qué le dijo Claudia Bahamón a 'Estiwar G'?)

No me importa ir a reto de eliminación. Me tiene sin cuidado. FACEBOOK

TWITTER

Las celebridades en duplas empezaron a replicar el plato del chef, pero se sorprendieron cuando terminó de cocinar y no emplató, ya que esta era la parte final del reto y cada una de las parejas tenía que realizar un emplatado diferente. Para esto tenían 15 minutos adicionales, en los cuales debían finiquitar los diferentes elementos de la presentación.



Posteriormente, todos los participantes pasaron al atril de degustación, pero Tatán y su compañera no se pudieron salvar de ir al reto de eliminación.



"No me importa ir a reto de eliminación. Me tiene sin cuidado", afirmó el deportista, que antes de salir de la cocina de MasterChef, arrojó el delantal negro sobre una de las estufas.



(Además: Will Smith renuncia a la Academia tras golpe a Chris Rock)

Crítica de Isabella Santiago a Tatán

Tatán Mejía mostró varios gestos de descontento antes de salir de la cocina de MasterChef. Fue evidente su decepción al no poderse salvar de ir al reto de eliminación, pues realizó gestos de molestia que fueron vistos por sus compañeros.



Tatán asumirá por primera vez este reto, y de esta forma rompió su racha de victoria en la competencia. Sobre esto, su compañera de cocina Isabella Santiago dijo:



“‘Tatán’ desde un principio ha demostrado que es un competidor nato, pero bien, siéntelo, vívelo, porque todos hemos pasado por ahí”.



Por su parte, Manuela González, que estuvo compartiendo mesón con el deportista, también se le vio cabizbaja con los resultados dados por los chefs.

Más noticias

Andrés Parra mete un golazo con la serie 'Los protectores'



Jared Leto confiesa que ama la naturaleza tenebrosa de 'Morbius'



¿Cuántas personas han sido expulsadas de la Academia de Hollywood?



REDACCIÓN EL TIEMPO