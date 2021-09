'Tantas almas': un desgarrador relato sobre la violencia y el duelo

La horrible visión de cadáveres flotando en las caudalosas aguas del Magdalena se repite a diario en el sur de Bolívar. La violencia paramilitar azota la zona e impone su ley: “No se responde por civiles desconocidos que anden por las calles después de las nueve de la noche”, rezan los intimidantes panfletos que se distribuyen entre la población. El viejo José no es un desconocido: toda su vida ha pescado y cultivado en esa tierra, labores que heredaron sus hijos. Pero esa noche, el ambiente estaba enrarecido, la muerte, que ya era latente en la región, no iba a ser la de otros, sino la de los suyos: los cuerpos sin vida de sus hijos son los que ahora arrastra el agua río abajo.

Esta dolorosa película nace del trabajo de campo que el director colombo-belga Nicolás Rincón Gille realizó para su documental 'Los abrazos del río' (2010). En ese viaje de investigación al Magdalena Medio se encontró con terribles historias de las víctimas. “Me quedé ahogado pensando en tanta injusticia y dolor, en cómo hace uno para vivir en un lugar así de inhóspito en términos sociales”, dice.



(Siga leyendo: Las diez películas colombianas más importantes del siglo XXI)



Uno de esos relatos era el de Nelly, agrega. “A ella, como a tantas otras mujeres de la región, le habían asesinado dos hermanos, que enseguida fueron arrojados al río. Pero su historia no acababa allí, apenas empezaba con el periplo de su padre, un pescador que decidió partir en búsqueda de los cuerpos, sabiendo que tenía pocas posibilidades de lograrlo y, sobre todo, que estaba arriesgando su propia vida”. Su decisión no era solamente una cuestión de coraje, sino una convicción espiritual para evitar que las almas de sus hijos penaran sin rumbo. Esa es la génesis de 'Tantas almas'.



Rincón Gille, de 48 años, es un economista que se enamoró del cine y se graduó de director de fotografía en Europa. Su trabajo más destacado es la trilogía documental Campo hablado, que está integrada por 'En lo escondido', 'Los abrazos del río' y 'Noche herida'. 'Tantas almas' es su segundo largometraje de ficción-realidad, que además fue escogido para representar a Colombia en la próxima edición de los premios Goya en España.

Esta triste historia de 'Tantas almas' es la que sigue viviendo mucha gente en este país: desapariciones, asesinatos...

Cuando conocí la historia de Nelly, mi alma se iluminó, pensé en ese papá, la fortaleza que debía tener, la convicción, el amor por sus hijos porque lo que iba a hacer era una locura, meterse al río Magdalena y en medio de una prohibición que había de recoger los cuerpos.

Empecé a trabajar la figura masculina que me llamaba la atención porque, lastimosamente, la mayoría de referentes paternos que tenemos no son muy positivos, son agresivos o ausentes, aquí hay un padre sensible y frágil que hace esto por amor. Es el terrible dolor que experimenta un padre cuando sabe que después de él no quedará nadie.

La película habla de la reivindicación del padre, del duelo y de los pendientes que le quedan con sus hijos...

Es un círculo que necesita cerrar. No sé si la palabra sea cerrar, pero él no puede dejar a sus hijos errando, necesita darles un lugar. Lo impresionante es que él no se mueve por una idea de justicia o de venganza, sino de poder encontrarlos y darles tranquilidad, y que él pueda seguir su vida como sea después de eso.

Detrás hay algo más profundo sobre la necesidad social de hacer un duelo por los desaparecidos y asesinados cuyos cuerpos se quedan por ahí. El duelo es una necesidad vital que hace parte de nuestros hábitos para poder seguir viviendo, sin duelo los círculos quedan muy abiertos y las ausencias quedan muy punzantes.



(Le sugerimos: 'Tantas almas', película que representará a Colombia en los Goya del 2022)

El conflicto está muy presente en la cinematografía local, pero sus relatos son tan desgarradores de contar...

Sí, pero mi interés viene de una necesidad vital de decir que es una tragedia lo que nos está sucediendo, que se repite desde hace décadas y parece no terminar, entonces la opción más fácil es cerrar los ojos y negar que todo eso existe cuando estamos invadidos por estos dolores. Creo que desde el cine es tan importante sentir dolor como tristeza o alegría, hay que sentir empatía, no hacernos los locos; para mí es clave que la película ayude a romper esa frontera que existe entre las víctimas y los que no son víctimas, en esta sociedad colombiana todos somos víctimas de una u otra manera de la violencia sistemática.



A través del cine, de una exploración sensible que toca muchas fibras me parece clave que la historia quede levitando, que el espectador se haga preguntas, que se confronte. Ahí es donde uno puede empezar a ver las cosas de otra manera y tal vez intentar ayudar para que no se repita, sentir empatía es clave.

Es que a veces quienes estamos en las ciudades vivimos en una burbuja...

Exacto, y por eso creo que este conflicto se repite porque pensamos que le sucede a alguien más. Uno se queda en la lástima por el otro, pero en realidad esto es una violencia general. Por eso, a través del cine es importante que se confronte el público, eso sí, sin violentarlo.

'Tantas almas' es un relato sobre la violencia sin mostrar actos de violencia...

Esa era una condición importante porque la película ya aborda emociones muy fuertes que confrontan, pero que no son gratuitas, aquí no se juega con los sentimientos, aquí hay emociones genuinas, la representación de la violencia paramilitar no se ve.

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de los actores del filme son habitantes de la región. Foto: Medio de Contención Producciones

Háblenos del protagonista, Arley, un pescador de la zona.

El rodaje lo realizamos en Simití con una amplia participación de los actores naturales. Arley es un prodigio que mezcla su cuerpo de trabajador estoico, fuerte, con sus ojos y sus gestos que transmiten espiritualidad, fragilidad y ternura. Él se apropió mucho del personaje, su cuerpo es la representación de muchas cosas, en su mirada nunca se ve un atisbo de violencia o de agresividad, hay mucha ternura, sorpresa, es un hombre invadido de amor.

¿Cuál es su sentimiento con el estreno de 'Tantas almas' en Colombia?

Es lo que quería. Esta película es un espejo en el que se puede ver a un padre, sentirse identificado con esta figura que hace falta explorar en una sociedad machista y patriarcal, también es importante ver las implicaciones de la violencia y cómo se repite esta historia ahora mismo. La película está poblada de muchos momentos y elementos para que el espectador sea libre de quedarse con ellos y hacerse muchas preguntas. 'Tantas almas' no es una película fácil ni ligera, pero justamente por eso es un reto que el espectador acepte este viaje, a ese mundo cercano, pero que se ignora todo el tiempo.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

Otras noticias