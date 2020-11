Así es 'Tal para cual', la comedia que no teme romper esquemas

Muchos dicen que la comedia 'Tal para cual', que se estrena hoy (23 de noviembre, a las 8 p.m.) por el canal TNT ( 10 p.m.) es una aventura poco convencional que gira acerca del romance y la soledad. El punto de vista puede dar para discusiones acaloradas acerca del género, pero lo que sí es cierto, es que la ópera prima de James Sweeney, es una interesante sorpresa por la manera en que explora temas como el amor y la soledad.

“Yo siento que se trata de una propuesta muy divertida con una mirada muy precisa del director y protagonista. La trama gira en torno a Todd, quien sí es poco convencional y tiene una serie de conflictos y los lleva a una historia de amor.



"Realmente es complejo el concepto, porque si miramos bien podríamos hacernos la pregunta de ¿Qué relación amorosa es convencional?”, reflexiona el actor James Scully, quien interpreta a uno de los amigos cercanos del protagonista, en una conversación con EL TIEMPO.

La pareja lleva la vida 'patas arriba' y tratan de enderezarla con su encuentro. Foto: TNT

Tal para cual, que hace parte del sello cinematográfico de TNT Particular Crowd, que precisamente está apostando por otras narrativas en el drama, la acción y recientemente en la animación, se enfoca en un joven gay que no soporta la idea de quedarse solo y no tiene muy clara su identidad sexual. En ese contexto de confusiones conoce a Rory, una actriz que no ha encontrado un rumbo claro en su carrera y esconde un trauma muy fuerte que le genera una distancia con los hombres. Estos dos universos disfuncionales se encuentran y descubren que congenian en un código sentimental muy profundo.

“Es una historia muy tierna, tiene unos diálogos extensos profundos y muy divertidos. En mis primeras conversaciones con James me di cuenta que él era realmente muy inteligente y fue capaz de elevar el alcance del guion”, recuerda Scully, quien logra destacar en una historia que parece creada solo para la pareja principal.



El sexo, las pequeñas tragedias cotidianas se exponen de una manera tan contundente que parecen momentos surrealistas. El poder de la película se enmarca en los extensos diálogos de Todd y Rory ambientados en una imagen potente y diseñada de una manera tan prolija y perfecta, que contrasta con el dolor que esconden entre copas de vino, besos y abrazos en alfombras multicolores.



“Estoy emocionado con todo lo que está pasando con la película y el hecho que se pueda ver en otros lugares a través de la TV. Yo vivo en Estados Unidos y aunque es fabuloso en muchos aspectos, me interesa mucho que se conozca un sabor diferente de la realidad y el talento de otro tipo de gente que se le mide a hacer una película como Tal para cual y que la vean otro pública u otra cultura”, precisa Scully, quien rompe un poco su idea de lo convencional al decir que los más seguro es que la película lleve a muchos a decir: ¡Esto es muy loco! …¿Nunca había visto algo así!



Scully, quien interpreta a Ryder, la posible antítesis de Todd: es seguro de si mismo, un tanto hedonista y muy claro en sus preferencias sexuales, reconoce que no todo es lo que parece en la historia.



"Posiblemente sea todo eso, pero también es factible que todo sea una creación, un performance de alguien que podría decir que si algo no funciona para él, entonces hará todo lo posible para que no funcione para los demás. Recuerda que todo el que exagera frente a lo que hace o ha logrado casi siempre tiene un problema de autoestima o más solo que el protagonista", comenta.

La estética y un humor muy fino son elementos que se destacan de la producción. Foto: TNT

La película tuvo un buen desempeño en festivales. "Pero irónicamente no fue tan bien recibida pro algunos sectores de la comunidad gay, para quienes se trataba de una especie de mensaje para que no salir del clóset o algo así,. En realidad Tal para cual es acerca de no dejarse afectar por las expectativas de terceros y apostar por quererse a uno mismo. No se trata de algo relacionado con etiquetas", finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

