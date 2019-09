Rambo regresa para despedirse con una ‘última misión’

Cuatro décadas después de su primera aparición, John Rambo (Sylvester Stallone) está viviendo una vida tranquila en Arizona hasta que recibe la noticia de que la nieta de uno de sus mejores amigos ha desaparecido, poco después de haber cruzado la frontera con México.

Rambo decide ir a rescatarla, pero en el viaje tendrá que confrontar su pasado, redescubrir sus habilidades letales y prepararse para cobrar venganza.



El legendario héroe de acción regresa a la gran pantalla para completar una última misión en el capítulo final de una serie épica después de 37 años de la primera película ‘Rambo: First Blood’, estrenada en cines en 1982.



Sylvester Stallone retoma su papel de John Rambo para realizar esta película llena de acción. Stallone, quien a sus 73 años siguió entrenando y haciendo sus propias escenas de combate, peleará una última vez para defender y vengar a su familia. Porque, después de todo, ni Vietnam, ni Afganistán ni Birmania pudieron acabar con el soldado.

La película cuenta con la participación de los actores españoles Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada, esta vez como personaje mexicanos, tanto aliados como enemigos de Rambo.



Y, por otro lado, las actrices Yvette Monreal y Adriana Barraza se unen al elenco. Monreal es una actriz estadounidense de origen mexicano y chileno, mientras que Barraza es mexicana y más conocida por su papel en ‘Babel’ (2006), que le valió una nominación al Óscar por mejor actriz de reparto.



Las dos mujeres se convierten en la familia de Rambo, y el motor de su venganza. Pero todos tendrán un papel importante en la venganza de este guerrero.



La película está en los cines del país desde el pasado jueves 26 de septiembre, y esto es lo que dicen Yvette, Adriana y Stallone.



¿Por qué Rambo sigue teniendo tanta repercusión entre la audiencia después de tantos años?



Sylvester Stallone: Yo nunca pensé que fuera a ser así, solo pensé que sería una película interesante. Rambo me recuerda la historia del monstruo Frankenstein porque este país cogió a un joven y lo convirtió en un monstruo, en un asesino que tenía hacer el trabajo, pero cuando vuelve le escupen en la cara, y él dice: “Yo no pedí que me hicieran hacer lo que hice”. Entonces, básicamente de eso trata; crearon algo y luego no lo querían ver. Es como si un padre y una madre echan a su hijo después de que lo criaron. Entonces creo que la audiencia se siente identificada porque muchos se sienten abandonados por su propio país, porque él es un personaje solitario, mucha gente se siente así, y también porque él es particularmente creativo en la violencia... usa un arco de bombas, usa cosas que no esperas; lo peor es una metralleta, la odio, pero hay otras cosas que sorprenden. Es un personaje único, no es nada complejo, es una historia simple.



Adriana Barraza: La película tiene dos mundos maravillosos: el mundo del corazón, del entendimiento y la compasión, y el mundo de la acción. Y tiene muchos elementos que, no importa la edad de la audiencia, hacen que sea exitosa.



Yvette Monreal: Cuando me dieron el papel, muchos chicos me dijeron que ellos sentían como si fueran Rambo, se identifican con él. Y creo que esta película tiene mucho de sentimiento familiar y que la gente se puede identificar mucho con cómo te sientes cuando quieres proteger a los tuyos.



Rambo tiene una nueva faceta...



Sylvester Stallone: Es muy difícil tener a una audiencia comprometida con todas las películas porque son un tanto predecibles, justamente porque ellos obviamente saben que él tiene una tendencia a la violencia y es muy solitario. Entonces, lo que hace única esta película es que él se muestra diferente; por ejemplo, se corta el pelo e intenta integrarse en la sociedad.

¿Cuál fue el mejor momento en el set de grabación?



Adriana Barraza: Hubo un momento en el que tuve como una especie de sorpresa infantil, como si tuviera cinco o seis años. Estábamos grabando una escena muy emocional; en un momento yo lo estaba esperando, y lo veo a él bajando por unas escaleras y pienso: ‘¡Por Dios!, es Rambo’. Me di cuenta de que estaba trabajando con este héroe y a la vez con este increíble actor. Fue una experiencia fantástica y única.



Sylvester Stallone: Entiendo lo que dice; yo hice una elección cuando apenas estaba empezando mi carrera, que era elegir entre poder hacer muchos papeles o enfocarme en algo que realmente sintiera. Entonces ahora, claro, la gente piensa que yo soy Rambo (risas) o que soy Rocky. Me ha pasado que he ido a la Casa Blanca, y senadores mismos me han llamado: ¡Hey, Rocky, ¿me firmas un autógrafo?!...



