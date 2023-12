Sydney Sweeney, conocida por su papel en 'Euphoria', fue picada por una araña

La bella actriz Sydney Sweeney recordada por sus papeles en Euphoria, The White Lotus, Madame y The Voyeurs le relató a Jimmy Fallon en The Tonight Show un aterrador momento que le ocurrió durante la grabación de Anyone but you, recientemente.

La estadounidense de 26 años relató que durante la grabación de esta comedia dirigida por Will Gluck, tenía que grabar una escena en la que una araña gigante debía picarla. Acto seguido, ella debía gritar. Pero, la araña, que era real, la mordió de verdad y los gritos de la actriz fueron absolutamente reales.



En el programa, la actriz reveló el video del rodaje en el que ocurre la emergencia que no pasó a mayores, pero que la hizo gritar, demasiado dramáticamente para el gusto de los directores de escena.

“Dios mío, me está mordiendo, me está mordiendo de verdad”, gritó Sweeney en la grabación y corría asustada por el set.



Entre las reacciones del público al conocer este episodio, hubo quienes dijeron que habrían reaccionado igual. Otros cayeron en cuenta de que pronto Sweeney particpará en la película Madame Web, del universo Marvel, en el que interpretará a una mujer araña. Les resulta curioso que justamente haya sido picada al estilo de Spiderman.

