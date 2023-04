Crunchyroll, en asociación con Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom, se encargará de llevar Suzume no Tojimari a cines de todo el mundo.



Se trata de la película más reciente del aclamado director japonés Makoto Shinkai, mejor conocido por obras como 5 centímetros por segundo (2007), El jardín de las palabras (2013), your name. (2016) o El tiempo contigo (2019).



“Estoy ansioso por ver cómo esta película se traduce al público internacional: qué tiene sentido, qué no y qué puntos en común tenemos entre culturas. Espero que el inminente estreno internacional de la película me dé la respuesta a esas preguntas. Y no puedo agradecer lo suficiente a los miembros de nuestro equipo por su talento y perseverancia sin precedentes durante la producción de la película”, dijo su director.



Suzume debutó en Japón el 11 de noviembre de 2022 y ya ha sobrepasado los 9,63 millones de entradas. Suzume ha recaudado 12.8 mil millones de yenes (aprox. 99 millones de dólares estadounidenses) en solo 10 semanas.



Sipnosis Suzume no Tojimari

Suzume no Tojimari es una historia sobre la llegada a la adultez de su protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación.



La travesía de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: “Estoy buscando una puerta”. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres.



Dentro de este espacio, era como si todo el tiempo se hubiera derretido en el cielo...

Paisajes nunca antes vistos, encuentros y despedidas… Un sinfín de desafíos la esperan en el camino. A pesar de todos los obstáculos, la aventura de Suzume arroja un rayo de esperanza sobre nuestras propias luchas contra los senderos más difíciles de ansiedad y limitaciones que componen la vida cotidiana. Esta historia en la que se cierran puertas que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro dejará una impresión duradera en nuestros corazones. Atraída por estas puertas misteriosas, la aventura de Suzume está a punto de comenzar.

